IPA Ballando con le stelle, due coppie già formate

Sappiamo bene che i mesi di duro lavoro nel dietro le quinte di Ballando con le stelle possono portare a sviluppare rapporti personali molto solidi. È già accaduto in passato, arrivando anche ad annunciare vere e proprie coppie.

L’edizione 2025 è appena iniziata ma prima della messa in onda della prima puntata ci sono stati mesi di incontri e prove. Tutti i protagonisti hanno sviluppato dei legami di vario genere e, pare, ci sarebbero già due coppie di cui parlare.

L’amore a Ballando con le stelle

Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, eppure sembra ci siano già state delle scintille. Il ballo contribuisce ad alimentare l’alchimia tra i concorrenti ed ecco cosa pare stia accadendo.

Al netto di svariate polemiche, sia in pista che nei vari studi televisivi, da quanto detto a Mara Venier alla Balivo, emergono retroscena che fanno sognare il pubblico. Spazio ad amori sbocciati in sala prove, rottura inaspettate e non solo.

A lanciare l’indiscrezione è stato Giovanni Ciacci che, ospite de La Volta Buona, ha raccontato qualche dettaglio molto succoso: “Ci sono già due amori che stanno nascendo. Io so tutto di Ballando con le stelle. C’è poi anche un amore che è finito ma si dice il peccato e non il peccatore”.

Indizi e indiscrezioni

Ovviamente le parole di Giovanni Ciacci hanno scatenato la curiosità dei fan. Sono iniziate le speculazioni del caso, con la stessa Caterina Balivo che ha tentato di partecipare al gioco delle coppie.

Una delle ipotesi più originali e avvincenti: Andrea Delogu e Rosa Chemical. Ci sarebbe di certo del clamoroso in tutto ciò, considerando soprattutto la recente fine della relazione tra la conduttrice e Luigi Bruno. Ciacci non ha confermato apertamente ma, a sorpresa, ha lasciato intendere che la pista seguita dalla padrona di casa potrebbe non essere tanto errata. Che c’entrino qualcosa anche Nikita Perotti ed Erica Martinelli? L’opinionista ha poi aggiunto: “Sui flirt diciamo che ci siamo arrivati. Sulla rottura però nessuno se lo immagina”.

Gossip e polemiche

Il Grande Fratello è già sulla bocca di tutti ma non totalmente per i motivi giusti. Basti pensare al caso Beppe Convertini, che a Domenica In ha sfogato la propria frustrazione. I giudici sono pronti a rimarcare tutti i suoi errori e pare il presentatore abbia accusato il colpo. A ciò si aggiunge un altro problema, quello dell’incastro orario. Ballando termina molto tardi e poche ore dopo lui dev’essere in studio per Uno Mattina in Famiglia.

Dopo un po’ di fatica fronte ascolti, lo show di Milly Carlucci ha dunque messo in moto il proprio ecosistema televisivo, fatto di vari canali satellite. Si parla di Ballando un po’ ovunque, sottolineando come non sia solo una gara di ballo ma un terreno fertile per flirt e grandi amori. Di sicuro del tema coppie si tornerà a parlare, magari nella speranza che Ciacci possa sbottonarsi un po’ di più.