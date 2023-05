Cristiana Ciacci a “Domenica In”: la figlia di Little Tony si sposa e svela un doloroso ricordo

Fonte: IPA Cristiana Ciacci a "Domenica In", il ricordo di papà Little Tony

10 anni senza Little Tony, e per Cristiana Ciacci è un dolore ancora vivo e difficile da metabolizzare, nonostante il tempo che passa. La figlia del celebre cantante è ospite oggi pomeriggio a Domenica In per ricordare la memoria del padre, e in quest’occasione esprime profonda tristezza per non averlo al suo fianco nel giorno più importante: il matrimonio, che celebrerà il prossimo 11 giugno. “Non mi porterà lui all’altare, mi mancherà tantissimo”, la dolorosa confessione in studio.

Little Tony, l’omaggio al cantante a 10 anni dalla sua morte

Little Tony, il “Cuore matto” della canzone italiana, moriva 10 anni fa. Era il 27 maggio 2013 e la musica perdeva un suo gigante, il cui ricordo è ancora impresso nella memoria dei fan, della sua famiglia e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. In occasione del decennale dalla sua scomparsa, Domenica In ha voluto dedicargli un ampio spazio commemorativo nella puntata di oggi. In studio tanti suoi amici e colleghi, ma anche la figlia Cristiana Ciacci, che non ha mai smesso di onorarne e difenderne il ricordo in tutti questi anni.

In occasione dei 10 anni dalla morte, al cantautore è stato ieri dedicato un giorno memorabile nella sua città, Tivoli. Così Cristiana Ciacci ai microfoni di Mara Venier: “Ieri la città di Tivoli ha reso omaggio e ricordato papà, con tante iniziative. Abbiamo cominciato con una bellissima messa, abbiamo proseguito con la banda, gli sbandieratori, il sindaco, tutte le autorità. Abbiamo scoperto una targa che è stata affissa sul portone dove papà è nato, perché papà è nato per strada. Poi siamo andati ad un giardino che gli è stato intitolato, e lì è stato scoperto un busto di papà in creta, dove ho dato il mio ultimo tocco, e poi verrà fuso in bronzo e verrà messo nella piazza principale”.

Una folla ha voluto omaggiarlo a dovere, a dimostrazione del fatto che l’amore sconfinato per l’artista non è mai venuto meno in tutti questi anni: “C’era tantissima gente. Quindi vedere quanto, a 10 anni dalla sua scomparsa, le persone ancora lo amano e gli sono così fedeli e partecipi a queste iniziative per dimostrargli amore e affetto, a me ha commosso tantissimo“.

Cristiana Ciacci, l’assenza del padre al suo imminente matrimonio

Nel corso dell’intimo ricordo di papà Little Tony, Cristiana Ciacci ha spiegato come ha vissuto questi lunghi anni segnati dalla sua assenza: “Da una parte non mi sembra che siano passati 10 anni, perché realmente io lo vivo nella mia quotidianità, attraverso le sue canzoni, i video, le sue fotografie. Ho casa tappezzata di quadri suoi. Dall’altra, però, sono successe tante cose, sono nati due nipoti”. Tante cose sono cambiate e tante ne cambieranno, compreso il grande evento che presto la vedrà all’altare.

Il matrimonio con il compagno Massimiliano Salvi si celebrerà il prossimo 11 giugno e, per lei, sarà un giorno di grande festa ma anche di profonda tristezza per l’assenza del papà. “Con l’avvicinarsi del matrimonio, mi manca ancor di più. Lui non ci sarà, non mi porterà lui all’altare, mi porterà mio figlio grande. E mi mancherà tantissimo”, ha ammesso in studio. Un’assenza importantissima, in uno dei giorni più importanti della sua vita.