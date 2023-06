“Oggi è un altro giorno”, Cristiana Ciacci svela il mistero delle due sedie vuote alle nozze

Fonte: IPA Cristiana Ciacci e le due sedie vuote al suo matrimonio

Cristiana Ciacci è stata ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone per parlare del suo recente matrimonio. L’unica figlia del compianto Little Tony è convolata a nozze lo scorso 11 giugno con Massimiliano Salvi. Il sì è arrivato dopo tredici anni insieme e due bambini, Melania e Mattia. In televisione la cantante ha rivissuto i momenti più belli di quel giorno, svelando anche il mistero legato alle due sedie vuote presenti in Chiesa.

“Oggi è un altro giorno”, la figlia di Little Tony: il significato delle sedie vuote al matrimonio

“Ho cinque figli da tre uomini diversi – ha raccontato Cristiana Ciacci a Oggi è un altro giorno – ma non mi sono mai sposata. E ci tengo a dirlo chiaramente: non è il mio terzo matrimonio. Solo una volta mi sono sposata e con Massimiliano“. Un matrimonio arrivato per la figlia di Little Tony all’età di 51 anni. “È stato bellissimo, lo sognavo da sempre, con un vestito alla principessa Sissi. Prima d’ora non avevo mai trovato la persona giusta. Sono credente e non me la sono mai sentita fino ad oggi di fare una promessa del genere”.

In occasione del suo matrimonio Cristiana Ciacci ha deciso di onorare i suoi genitori che non ci sono più: “Abbiamo messo due sedie vuote in Chiesa con una candela. Mi sono sciolta in lacrime”. Durante la funzione religiosa c’è stato inoltre un altro momento emozionante, legato sempre a Little Tony: “Papà mi diceva sempre: “Quando ti sposerai papà ti canterà l’Ave Maria di Schubert”. Il coro l’ha intonata e lì proprio…”.

“Oggi è un altro giorno” Little Tony e la morte della moglie: “Non si è mai più ripreso”

Durante l’intervista con Serena Bortone, Cristiana Ciacci ha rivelato che dopo la scomparsa della madre Giuliana Brugnoli, avvenuta nel 1993 a seguito di un tumore alle ossa, la vita di Little Tony è stata completamente stravolta: “Papà è stato molto vicino a mamma durante tutta la malattia e poi non si è più ripreso dalla sua morte. Lei è morta davvero tra le sue braccia, quella notte erano loro due da soli in casa. A papà all’inizio gli sono venute diverse malattie e poi alla fine quella che l’ha portato via ma è stata una discesa continua per quanto riguarda la sua salute. È stato veramente un qualcosa di talmente forte che ha somatizzato all’interno e da lì non si è sentito più bene al 100%”.

Little Tony è morto nel 2013, all’età di 72 anni, dopo aver combattuto contro un tumore ai polm1oni. L’artista – vero nome Antonio Ciacci – ha poi sposato nel 1999 Luciana Manfra, corista della sua band, che gli è rimasta accanto fino alla fine. Una relazione che all’epoca ha destato clamore data la differenza di età di 28 anni: lei è praticamente coetanea di Cristiana Ciacci.

“Oggi è un altro giorno”: il matrimonio di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci ha sposato Massimiliano Salvi, medico ortopedico, nella Basilica di Santa Francesca Romana che si trova vicina al Colosseo. I figli della coppia, Melania e Mattia, sono stati i paggetti d’onore. Presenti anche gli altri eredi di Cristiana: Mirko, Melissa e Martina. “Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavamo il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha fatto sapere la Ciacci.