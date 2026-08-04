Eugenia di York, è nata la terza figlia: la foto dolcissima su Instagram scattata da Jack Brooksbank

Su Instagram la famiglia reale ha annunciato la nascita del terzo figlio di Eugenia di York: si tratta di una bambina e la foto è dolcissima.

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IPA Eugenia di York

Eugenia di York è diventata mamma per la terza volta. La figlia della principessa e di Jack Brooksbank è venuta alla luce il 3 agosto 2026 in Portogallo. Si tratta di una bambina, ritratta in una foto dolcissima pubblicata su Instagram dai canali ufficiali della Royal Family.

Eugenia di York di nuovo mamma: è nata la terza figlia

A dare l’annuncio della nascita della figlia di Eugenia di York e Jack Brooksbank è stato Buckingham Palace che ha svelato uno scatto in cui vediamo la neonata nella culla a poche ore dalla nascita, con indosso un cappellino e la tutina rosa.

“Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia – si legge nella caption -, venuta al mondo in sicurezza lunedì 3 agosto 2026 alle ore 18:20, presso un ospedale di Lisbona, in Portogallo. La bambina è nata con un peso di 2,98 kg (6 libbre e 9 once). Le Loro Maestà il Re e la Regina, insieme agli altri membri della Famiglia Reale, hanno accolto con grande gioia la notizia”.

Poi il dettaglio dolcissimo, con la menzione per la foto a Jack Brooksbank. Sarebbe stato proprio il marito di Eugenia di York a scattare la prima foto alla figlia, condividendola poi con Carlo e Camilla che sono stati fra i primi a rallegrarsi per la nascita e fare i loro auguri alla famiglia.

Eugenia di York: lo scandalo Epstein e il futuro dei figli

La nascita della piccola arriva in un momento particolarmente delicato per Eugenia di York, ma anche per sua sorella Beatrice. Entrambe le principesse infatti sono state investite, loro malgrado, dallo scandalo che ha visto coinvolto prima il padre, l’ex principe Andrea, poi la madre Sarah Ferguson. Entrambi considerati amici stretti di Epstein e al corrente dei crimini commessi dal finanziere pedofilo.

Re Carlo, come ben sappiamo, ha scelto di prendere una posizione netta contro il fratello, rivelando una linea molto più dura rispetto alla Regina Elisabetta II che non aveva mai nascosto di considerate Andrea il suo figlio prediletto. Solo qualche mese fa Re Carlo aveva scelto di revocare i titoli reali al fratello, sottraendolo, di fatto, alla protezione della Corona.

Nello stesso periodo erano emersi negli Epstein Files dettagli riguardo il legame fra Sarah Ferguson ed Epstein. Rivelazioni che avevano spinto Fergie a lasciare l’Inghilterra e rifugiarsi all’estero.

La neonata è il 15esimo erede nella linea di successione al trono dei Windsor, dopo i due fratellini, August ed Ernest, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni, e la madre. Subito dopo troviamo Beatrice, sorella maggiore di Eugenia, sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista anglo-italiano, da cui ha avuto due figli.

Sia Eugenia che Beatrice erano legatissime alla regina Elisabetta II, ma con l’arrivo di Carlo sul trono e lo scandalo Epstein, molte cose sono cambiate. Così tanto che, pur restando membri attivi della Corona britannica, entrambe sono state tenute a distanza in alcuni eventi pubblici della Royal Family, come la messa di Pasqua tradizionale dei Windsor.