Leonarduzzi e Mazzucchi, chi sono i telecronisti Rai accusati di sessismo

Fonte: IPA Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023

Nuove grane per la Rai. Questa volta al centro della polemica è finita la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, che si è svolta a Fukuoka in Giappone. Dopo l’evento trasmesso su Rai Play 2, alcuni telespettatori hanno denunciato commenti razzisti e sessisti espressi dai telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi.

Cosa hanno detto i telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi durante la telecronaca

La finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, trasmessa lunedì 17 luglio su Rai Play 2, è stata macchiata da alcuni commenti razzisti e sessisti pronunciati dai telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi. Commentando la prova di Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti Gugiu, nei tuffi sincronizzati, Leonarduzzi ha storpiato il nome dell’atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese. Riccardo è così diventato “Liccaldo”. “I cinesi direbbero così”, è la frase pronunciata dal telecronista e finita nel video di pochi secondi che è diventato prontamente virale in rete.

Al centro della discussione anche l’affermazione: “Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano”. Per tutta la telecronaca si sono verificati dialoghi denigratori tra i due telecronisti, con battute sessiste e offensive nei confronti delle atlete in gara. Un esempio riguarda un batti e ribatti sulle concorrenti olandesi. “Le olandesi sono grosse“, “come la nostra Vittorioso“, “ma tanto a letto sono tutte alte uguali”, hanno fatto sapere Leonarduzzi e Mazzucchi tra le risatine compiaciute.

E poi ancora, mentre si discuteva di una delle atlete in gara, Harper, uno dei due telecronisti ha detto: “È una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si tocca?”. L’altro ha risposto con tono sarcastico: “La si pizzica”, “Si la do“. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre“. “Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa”.

Il provvedimento della Rai dopo le parole di Leonarduzzi e Mazzucchi

La Rai ha preso atto delle denunce e ha dichiarato di voler affrontare seriamente il caso, esaminando le circostanze in cui si sono verificati questi commenti inaccettabili. Sono in corso approfondimenti interni per valutare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei telecronisti coinvolti. Intanto i due sono stati invitati a lasciare immediatamente il Giappone e a rientrare in Italia.

“Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda – ha precisato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio -. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista Lorenzo Leonarduzzi e il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi”.

Le scuse del telecronista Rai Leonardo Leonarduzzi

Al Corriere della Sera sono arrivate le scuse di Leonardo Leonarduzzi: “Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette”.

“Sono parole che non mi appartengono – ha aggiunto – lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso, a maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni”.

Il precedente di Leonardo Leonarduzzi

Leonardo Leonarduzzi non è infatti nuovo a polemiche di questo genere: nel dicembre 2020, al termine del rally di Monza, giocò con il cognome del pilota estone Ott Tanak: “Me ne hanno detta oggi una – le sue parole al microfono di Rai Sport –, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico. Mi hanno detto una battutaccia che io riferisco: “Donna nanak tutta Tanak”. L’uscita spinse alle scuse l’allora direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, e all’apertura di un’istruttoria che si concluse con la sospensione.