Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, quando e dove vederla sulla Rai

“Audace, originale e unica”. Così è stata definita la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio nella Capitale francese. Un evento diverso dal solito: come preannunciato, infatti, a differenza delle precedenti che si sono svolte all’interno degli stati delle città ospitanti, stavolta i protagonisti delle competizioni sportive sfileranno sulle acque della Senna. Lo sport approda a Parigi, che lo accoglie nel suo cuore pulsante.

Una sfilata suggestiva sulle acque della Senna

C’è grande attesa per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi e i motivi sono tanti. Vedere gli atleti sfilare tutti insieme con le rispettive divise disegnate ad hoc dai grandi nomi della moda è sempre un’emozione: una celebrazione del talento, dell’impegno e della fatica, della grande determinazione che spinge questi giovani (talvolta giovanissimi) a superare sé stessi per raggiungere la vetta.

Quest’anno il comitato organizzativo ha deciso di dare una svolta all’evento, evitando di relegarlo all’interno di uno stadio – come accaduto finora, in tutte le Olimpiadi precedenti – e avvicinandolo alle persone. La sfilata si svolge, infatti, nel cuore pulsante della Capitale francese con un corteo acquatico: tante barche quante sono le delegazioni sportive in rappresentanza dei vari Paesi partecipanti, con 10.500 atleti pronti a sfilare in un percorso di 6 chilometri, al termine del quale com’è consuetudine si terranno gli spettacoli finali.

“Dal ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes alle 19.30 ore locali, facendo il giro delle due isole al centro della città, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, passando poi sotto tra gli otto e dieci ponti e archi”, si legge sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024. E ancora: “A bordo, gli atleti e le atlete potranno ammirare alcuni dei luoghi ufficiali dei Giochi come La Concorde, la Spianata des Invalides, il Grand Palais e infine il ponte Iéna dove il corteo si fermerà davanti al Trocadéro per la parte finale della cerimonia”.

Quando e dove vedere la grande cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici

Protagonisti gli atleti che eccezionalmente, oltre a sfilare con le rispettive delegazioni, saranno presenti sul palco per gli spettacoli finali insieme agli artisti ospiti della grande cerimonia di apertura. Protagonisti i cittadini e chi è giunto da lontano per assistere a un evento unico, che per molti sarà totalmente gratuito.

E protagonisti, seppur da lontano, anche coloro i quali vorranno godersela comodamente da casa. A trasmetterla in Italia è Rai 2 HD, venerdì 26 luglio a partire dalle 19.30. Sara altresì possibile seguire la diretta in streaming su RaiPlay ma anche sul canale a pagamento Eurosport1 HD e su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

La chiusura dei Giochi Olimpici è prevista domenica 11 agosto. Intanto le prime gare prendono il via già prima della cerimonia di apertura, mercoledì 24 luglio, con le eliminatorie di tiro con l’arco, il calcio, la pallamano e il rugby a sette. Il nuoto è protagonista della prima settimana – dal 27 luglio al 4 agosto -, a seguire l’atletica leggera nella seconda settimana e poi via via, verso la conclusione, tradizionalmente dedicata alla maratona come ultimo evento.