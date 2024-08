I programmi Rai che iniziano a settembre, dove e quando vederli

Confermati in palinsesto format di successo (ma con qualche novità) come Affari tuoi, Domenica In, Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle

Stefano De Martino, Carlo Conti, Alberto Matano e Mara Venier pronti a tornare in tv a settembre

È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione televisiva. Come sempre si riparte a settembre quando, come ogni anno, riprenderà la messa in onda di alcuni programmi di successo della Rai. Alla guida dei vari format alcuni dei volti più amati del piccolo schermo come quelli di Carlo Conti, Mara Venier, Alberto Matano, Antonella Clerici, Milly Carlucci. Grande spazio avrà poi Stefano De Martino, che si dividerà tra Rai1 e Rai 2 dopo l’addio di Amadeus.

Quando iniziano i programmi di Rai1: le date

Sarà proprio Stefano De Martino ad inaugurare la nuova stagione tv targata Rai. Il suo debutto è indubbiamente il più atteso: la Rai ha deciso di affidare all’ex marito di Belen Rodriguez l’arduo compito di raccogliere il testimone di Amadeus ad Affari tuoi. Si partirà prima degli altri: lunedì 2 settembre, ovviamente su Rai1, dalle 20.30, subito dopo il Tg1. Il game show, che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese, tornerà con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune novità. Confermato il gioco finale della Regione fortunata, che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.

Tutte le date di inizio di settembre dei programmi di Rai1:

Lunedì 2 settembre: Affari tuoi

Lunedì 9 settembre: Unomattina, Storie Italiane, È sempre mezzogiorno, La volta buona, La vita in diretta

Venerdì 13 settembre: Tim Music Awards

Sabato 14 settembre: Unomattina in famiglia, Linea Verde Life, Sabato in diretta, Ciao Maschio, Tim Music Awards

Domenica 15 settembre: Domenica In, Da noi… a ruota libera

Venerdì 20 settembre: Tale e Quale Show

Sabato 28 settembre: Ballando con le Stelle

Da lunedì 9 settembre ripartiranno su Rai1 gran parte dei programmi del daytime. Alle 8.35 Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla racconteranno a Unomattina la realtà declinata in ogni sua forma con toni garbati e puntuali, ospiti in studio e filmati. L’attualità, il lavoro, l’occupazione, l’economia, i consumi, la salute, il benessere. E poi il racconto della provincia italiana e i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità con un occhio attento alle scelte di tutti i giorni. Riflettori accesi sulle questioni sociali che toccano le fasce più fragili della popolazione. Non mancherà il costume, la cultura, lo spettacolo, il racconto di grandi personaggi e di eventi italiani ed internazionali, arricchito da servizi, interviste e collegamenti con i principali protagonisti.

Alle 9.50, sempre a partire dal 9 settembre, ritornerà per il dodicesimo anno consecutivo Storie Italiane di Eleonora Daniele, che riaprirà le porte alle grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico. Non mancheranno storie positive e di speranza. Il programma sarà declinato in due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra sarà legata all’approfondimento di tematiche socio-economiche. Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere, anche attraverso approfondimenti con associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime.

Il 9 settembre alle 11.55 ritornerà pure Antonella Clerici, che di recente ha subito un delicato intervento chirurgico, con il suo È sempre mezzogiorno. Uno show quotidiano che usa la cucina come pretesto per far compagnia ai telespettatori, parlare di attualità, giocare con il pubblico, intervistare ospiti e portare la natura in studio con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo: un muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice al centro del suo amato bosco, con i colori che raccontano l’alternanza delle stagioni.

Nel pomeriggio, alle 14, ripartirà La volta buona di Caterina Balivo. Interviste vip, storie speciali di persone comuni, salotti sulle principali notizie di spettacolo e costume, giochi in studio, quiz telefonici, esibizioni musicali e artistiche di ogni genere. Ingredienti usati a dovere per raccontare la quotidianità con uno sguardo positivo sul passato, il presente e il futuro. Non mancherà uno spazio dedicato all’attualità, dalle prime pagine dei giornali ai grandi temi ricorrenti, e massima attenzione per le amate fiction Rai.

A seguire, alle 17.05, Alberto Matano alla sua sesta stagione alla guida de La vita in diretta. Una narrazione corale insieme agli inviati, testimoni sul campo dei fatti di cronaca, delle storie di attualità e di pagine di servizio. Un racconto dinamico e contemporaneo, arricchito dallo spazio del talk finale con il tavolo pop. Un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico che ne ha fatto la trasmissione leader del pomeriggio televisivo.

A partire dal 14 settembre, al via il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio di Rai1: Sabato in diretta. Condotto dalla giornalista Emma D’Aquino, e in onda alle 17, si propone di accompagnare i telespettatori con notizie di cronaca e di attualità, approfondimenti e curiosità sui principali fatti della settimana. La giornalista illustrerà e approfondirà le varie tematiche affrontate dal programma tramite il contributo di esperti, collegamenti esterni con gli inviati, ospiti e testimonianze. L’obiettivo finale sarà quello di informare e allo stesso tempo intrattenere i telespettatori con un racconto preciso, puntuale e concreto.

In prima serata il 13 e 14 settembre andranno in onda i Tim Music Awards. Nel corso delle due serate, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, le grandi stelle della musica si alterneranno sul palco con delle performance esclusive e sorprendenti. Per l’occasione, i più grandi artisti del panorama musicale italiano riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i risultati ottenuti con la loro musica.

Il 14 settembre “suonerà la campanella” anche per Elisa Isoardi, al quale è stato affidata la conduzione di Linea Verde Life: riflettori puntati sulla provincia italiana, virtuosa e identitaria, con i suoi capoluoghi e i suoi agglomerati cittadini più popolosi. In ogni puntata donne e uomini esperti, studiosi, imprenditori e giovani universitari illustreranno soluzioni green per un vivere sempre più sostenibile. In questo quadro di uno stile di vita contemporaneo, non mancheranno comunque: attenzione al patrimonio storico e culturale, il grande artigianato italiano, il benessere personale e le eccellenze enogastronomiche.

Domenica 15 settembre torneranno Mara Venier e Francesca Fialdini, confermate rispettivamente a Domenica In e Da noi…a ruota libera. La formula del primo sarà in parte arricchita e rinnovata con nuovi elementi di scenografia e di spettacolo pur mantenendo le celebri interviste one-to-one di Zia Mara (che ha vissuto un’estate da incubo a causa di un problema all’occhio). Tra le novità per la prossima edizione: uno studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche e un salotto con tre o quattro ospiti a puntata per affrontare gli argomenti della settimana.

Francesca Fialdini racconterà la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni e momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra ospite e conduttore.

A partire da settembre i protagonisti degli appuntamenti in prima serata del venerdì e sabato saranno ancora una volta Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di Tale e Quale Show (20 settembre) e Milly Carlucci con Ballando con le stelle (28 settembre). Due titoli che hanno segnato il grande successo dell’intrattenimento Rai.

Quando iniziano i programmi di Rai2: le date

Al 9 settembre è fissata anche la ripartenza di alcuni programmi di Rai2: I Fatti Vostri con Tiberio Timperi ed Anna Falchi, Ore 14 con Milo Infante e Bella Ma’ con Pierluigi Diaco. Dal 10 settembre in prima serata tornerà invece The Floor-Ne rimarrà solo uno con Ciro Priello e Fabio Balsamo. Sull’iconico pavimento a scacchiera ci saranno 100 nuovi e agguerriti concorrenti pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro!

Rientreranno domenica 15 settembre Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare Rai 2, alle 10.15. Debutterà invece il 16 settembre il nuovo show di Teo Mammucari: Lo spaesato, il format che racconterà vizi e virtù dell’Italia attraverso la comicità. Da giovedì 26 settembre, in seconda serata, andrà in onda su Rai 2 Questioni di stile, una trasmissione sul lifestyle condotta da Elisabetta Gregoraci.

Quando iniziano i programmi di Rai3: le date

Su Rai3, sempre il 9 settembre, ripartiranno invece Agorà, Elisir e Geo. Per Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli toccherà attendere mercoledì 11 settembre.

Dal 12 settembre seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento.

Il 28 settembre tornerà anche Tv Talk, senza però Massimo Bernardini che ha deciso di lasciare la conduzione dopo oltre venti anni. Al suo posto Mia Ceran, già ospite del programma da diverso tempo.