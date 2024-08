Stefano De Martino: “Non conosco Arianna Meloni. Belen? Tutto ok”. E cambia Affari Tuoi

Fonte: IPA Stefano De Martino è il nuovo conduttore di Affari tuoi dopo Amadeus: "Non vedo l'ora"

C’è grande attesa per l’esordio di Stefano De Martino ad Affari tuoi. La Rai ha deciso di puntare sul giovane conduttore lanciato da Maria De Filippi per l’era post Amadeus. Lo scugnizzo di Torre Annunziata non ha nascosto una certa emozione per questo nuovo impegno professionale ma durante la conferenza stampa di presentazione del programma si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. In particolare su alcuni gossip che lo coinvolgono, come quello circa un presunto flirt con Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia, e quello sempre evergreen della sua relazione tira e molla con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: il flirt con Arianna Meloni e il rapporto oggi con Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha chiarito una volta per tutte di non avere alcun rapporto con Arianna Meloni. Il nuovo conduttore di Affari tuoi ha addirittura confessato di non conoscere personalmente la sorella della premier Giorgia Meloni. Secondo qualcuno Arianna avrebbe favorito la sua promozione in Rai dopo l’addio di Amadeus. Altri hanno addirittura parlato di un flirt in seguito all’annuncio della rottura tra la Meloni e Francesco Lollobrigida.

A quanto pare niente di più falso e De Martino ci ha tenuto a precisarlo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Affari tuoi: “Io non conosco Arianna Meloni. Come è nata la polemica? Non lo so, non conosco il percorso creativo di alcune notizie”. Spazio poi al legame, degno di una telenovela sudamericana, con Belen Rodriguez. I due, com’è noto, ci hanno provato più volte a tornare insieme ma non ha funzionato.

Fonte: IPA

Qualche tempo fa la soubrette argentina non ha esitato a spifferare in diretta tv i presunti tradimenti dell’ex marito e da allora è calato il gelo tra gli ex coniugi De Martino. “Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene”, ha scherzato Stefano con i giornalisti per poi ammettere seriamente: “Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali“.

Insomma, Belen e Stefano mantengono un rapporto civile solo ed esclusivamente per il bene del figlio Santiago, che oggi ha 11 anni. Per il resto hanno capito che la minestra riscaldata è sempre indigesta, soprattutto in amore.

Fonte: IPA

Come cambia Affari tuoi con Stefano De Martino: le novità

Affari tuoi è attualmente uno dei programmi tv più amati dal pubblico italiano. Nonostante questo Endemol Shine Italy, che produce il game show, ha voluto apportare delle piccole novità. “La novità principale è Stefano ma il nuovo corso, anche simbolicamente con il telefono classico e il pacco classico, vuole rievocare l’essenza del format”, ha rivelato l’ad Leonardo Pasquinelli.

Un ritorno al gioco in purezza, insomma. “Abbiamo pulito da fronzoli vari il programma, riconducendolo alla storia di un concorrente che arriva per giocarsi l’opportunità di avere un supporto finanziario per realizzare un suo sogno”.

“De Martino sta provando da giugno con un’abnegazione impressionante – ha ammesso Pasquinelli-. C’è l’umanità di Stefano, che è la grande sfida sulla quale non abbiamo nessun dubbio. È un uomo che ha i tratti umani e l’empatia giusta per gestire il rapporto con il concorrente”.