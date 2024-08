Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati: “L’amore è un’altra cosa”

“Sì è vero, non stiamo più insieme”. Così Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni a capo del governo, ha annunciato la separazione dal compagno Francesco Lollobrigida. Un amore che sembrava andare a gonfie vele dopo le voci di una vacanza insieme alla Presidente in Puglia e che sembrava essere solidamente ancorata alle idee e alla fede politica dei due. “L’amore è un’altra cosa”, ha detto la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati

Un amore nato tra le fila del partito, nutrito dall’impegno politico nello stesso schieramento. Tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida è finita. Un periodo non facilissimo per l’amata sorella di Giorgia Meloni: proprio nel mese di agosto la donna è stata al centro di alcune presunte attenzioni da parte della magistratura. Ora, alla vigilia del ritorno agli obblighi quotidiani dopo la pausa estiva, la Meloni ha annunciato la separazione dal compagno.

Certo rispetto alle coppie che si sono dette addio durante questo anno horribilis per le relazioni dei famosi (ultimi solo Jennifer Lopez e Ben Affleck), Meloni e Lollobrigida non erano certo al centro del gossip e della cronaca televisiva, ma la loro storia aveva fatto parlare per la vicinanza creatasi proprio lavorando fianco a fianco in politica.

“Sì è vero, non stiamo più insieme da un po’. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. E’ una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. L’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa. Grazie”.

La storia e quel primo bacio tutto politico

Una notizia che coglie di sorpresa quella della fine della storia tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida. La relazione tra i due capisaldi del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, andata avanti da circa vent’anni, tra alti e bassi, ed era sempre sembrata solida, appoggiata sulle basi resistenti di una fede politica incrollabile e sulla nascita di due bambine. I due non erano sposati, ma sicuramente l’idea era nell’aria: era stata la stessa Arianna a ventilare l’ipotesi in un’intervista.

Risale al 1995 il primo incontro tra i due. Il primo bacio? Sarebbe arrivato nello stesso anno alle feste organizzate dalla sezione di Alleanza Nazionale a Colle Oppio a Roma. Arianna Meloni non è tipa da amare i vasti palcoscenici, si definisce timida e rifugge dagli eventi troppo appariscenti. Della sua vita privata, però, aveva già parlato. Ebbene sì, da sorella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la sua figura ha attirato attenzione e curiosità, così come la sua relazione con il ministro dell’Agricoltura.

“Mi sento come nel mezzo del triangolo delle Bermude – aveva detto in un’intervista – passo dal croccantino per il gatto alla Finanziaria, con una puntatina sulla Sanità. E ho anche due figlie adolescenti di 14 e 12 anni che cerco di seguire il più possibile. La storia con Lollobrigida è cominciata quasi vent’anni fa: ci siamo incontrati al partito e c’è stato un po’ di tira e molla. Poi sono arrivate le figlie. Le nozze? Vedremo”.