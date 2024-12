Arianna David, l’ex Miss Italia vittima di stalking: “Tre anni d’inferno”

Ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", l'ex Miss Italia ha raccontato le violenze subite in passato dal suo ex

Fonte: IPA Arianna David

Tre anni di inferno quelli vissuti da Arianna David, che ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha parlato di alcuni episodi dolorosi del suo passato. L’ex Miss Italia infatti ha raccontato di essere stata vittima di stalking, un calvario simile a quello vissuto da Sophie Codegoni, perseguitata da Alessandro Basciano. Ancora oggi per lei l’incubo non si è mai concluso del tutto: l’ansia continua ad attanagliarla nonostante siano trascorsi tanti anni dalla fine di quella relazione tossica.

Arianna David vittima dell’ex violento: gli anni d’inferno

I recenti casi di cronaca hanno fatto riaffiorare i ricordi dolorosi del passato di Arianna David: ne ha parlato a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, dove l’ex Miss Italia ha spiegato di essere stata vittima di una relazione violenta.

“Ho avuto anche io una storia molto simile a quella di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni“, ha raccontato infatti Arianna David alla padrona di casa, riferendosi a quanto successo fra il deejay e l’influencer. “Ci sono persone bipolari che fanno vedere che davanti sono degli angeli e dietro dei demoni”. “Quando sono tornata a vivere a Roma – ha spiegato la showgirl – ho conosciuto un ragazzo, l’ho frequentato alcuni mesi e da lì è sfociata tutta la sua follia. Io non ne volevo più sapere di lui e lui ha iniziato a stalkerizzarmi. Mi ha fatto male fisicamente, ho proprio preso botte fisiche, lividi e ossa rotte. Ha provato ad investirmi con la macchina per strada”.

Le minacce e la denuncia

L’incubo per lei è iniziato nel 2012 e le ci sono voluti tre anni per trovare il coraggio di mettere fine a quel vortice di violenze: “L’hanno arrestato perché l’ho denunciato, ma sono arrivata a farlo solo dopo tre anni. Ricordo che andai a fare la denuncia con una parrucca in testa, col terrore che lui mi seguisse, perché stava fisso sotto casa mia”.

Arianna ne aveva già parlato in passato, anche nel salotto di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso: “Queste storie le sentivo in tv. Mi reputo una donna di mondo: mi dicevo, come è possibile sia accaduto a me? Mi sono colpevolizzata non sai quanto… Nella vita però, ci sono dei momenti, in cui sei talmente fragile”.

Anche in quell’occasione aveva raccontato delle percosse, delle minacce e della paura che caratterizzava le sue giornate: “Non potevo più uscire. Ovunque andavo, me lo trovavo dietro. Mi ha dato una mazza da baseball sul ginocchio, non potrò dimenticare mai il dolore di quel giorno. Mi diceva io ti ammazzo, ho le armi, ma io non ci credevo, fino a quando un giorno non me ne ha puntata alla testa una”.

Ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni dalla fine di quella storia, per l’ex Miss Italia è difficile fare i conti con il passato: “Anche se sono passati diversi anni, è difficile riprendersi, devo ancora superarlo completamente. Qualsiasi cosa sento o vedo, mi viene un’ansia che devo curare e che prima invece non avevo”.