Arianna Mihajlović ricorda il marito Sinisa: “Tre anni senza te, amore mio”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Arianna e Sinisa Mihajlovic

Sono trascorsi ormai tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlović, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore delle persone che lo hanno amato. Proprio in concomitanza dell’anniversario della scomparsa, la moglie dell’allenatore, Arianna, ha voluto ricordarlo sui social con un toccante messaggio.

Il ricordo di Arianna Mihajlović

Con uno scatto che li ritrae bellissimi e sorridenti, Arianna Mihajlović ha ricordato suo marito Sinisa a tre anni dalla scomparsa: “Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”, ha scritto l’ex modella. Un pensiero toccante e discreto, che testimonia come il ricordo dell’ex allenatore resterà per sempre vivo nel cuore della sua dolce metà.

Semplicemente scorrendo i profili social di Arianna, si incontrano infatti un’enorme quantità di scatti della showgirl insieme al compagno, a cui è stata accanto fino all’ultimo respiro. La 51enne e le sue figlie hanno parlato a più riprese della malattia di Sinisa, che hanno sostenuto nei momenti più difficili con una grande forza d’animo. E oggi, quel 16 dicembre 2022 sembra più vicino che mai.

Tantissimi i messaggi di sostegno che hanno raggiunto la signora Mihajlović, da sempre molto lodata per la sua devozione alla famiglia: “Sei la donna più innamorata che mi sia mai capitato di vedere, anche soltanto da lontano. Ti ammiro. Sei unica”, ha scritto un follower. “Sei una donna straordinaria, come lo era il grande Sinisa”, fa eco un’altra utente. Ma il numero di cuori e parole di sostegno è davvero impressionante, a testimonianza del grande affetto delle persone comuni nei confronti della famiglia Mihajlović.

L’amore tra Arianna e Sinisa Mihajlovic

Arianna e Sinisa Mihajlović sono stati una delle coppie più affiatate del mondo sportivo. L’ex showgirl ha parlato del primo incontro con suo marito come di un vero e proprio colpo di fulmine: “Lo conobbi in un ristorante romano al Gianicolo, e da lì non ci siamo più lasciati. Mi propose di vivere con lui. Gli risposi “solo da sposata” e dopo un anno di fidanzamento abbiamo detto sì”.

Dal loro matrimonio sono nati 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Una vera e propria favola, turbata solo dalla malattia dell’allenatore: nel 2019, a Sinisa fu diagnosticata una violenta forma di leucemia. Con il suo proverbiale coraggio, e sostenuto dall’amore della sua famiglia, lo sportivo vinse la sua prima battiglia: tuttavia, proprio quando tutto sembrava risolto, la malattia tornò in una forma ancor più aggressiva.

“Lui mi chiedeva sempre ‘Ce la farò?’. Gli dicevo di sì, non mi sono mai fatta vedere da lui con le lacrime, anzi, ero allegra perché lui spiava le mie reazioni per capire quanto stesse male” ha raccontato commossa Arianna a Monica Setta in Storie al Bivio. Quando Sinisa tornò in ospedale, le ultime parole furono proprio per l’amata moglie: “Mi disse ‘Arianna ricordati che ti amo, ora ci sarai tu come guida per i nostri figli’. Dopo poco mi lasciò la mano dolcemente e se ne andò, sereno, perché mi aveva affidato il suo amore e la sua famiglia”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!