Virginia Mihajlović a Verissimo su papà Sinisa: “Mi manca”. Le parole sul figlio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Sono passati quasi tre anni da quando Siniša Mihajlović è scomparso a causa di una leucemia molto aggressiva, ma la figura dell’allenatore continua ad essere il faro che illumina la vita dei suoi familiari. Lo ha raccontato la figlia Virginia Mihajlović che, ospite di Verissimo, ha spiegato come la malinconia la accompagni anche durante i momenti più belli.

Virginia Mihajlović, il ricordo di papà Sinisa a Verissimo

Virginia Mihajlović, modella e influencer figlia del compianto allenatore Sinisa, sta vivendo un periodo molto felice: insieme a suo marito Alessandro si è trasferita in Grecia, e ha da poco celebrato il battesimo del suo secondogenito. Tuttavia, il senso di vuoto legato alla scomparsa del papà continua ad accompagnarla, come ha raccontato a Silvia Toffanin: “In ogni momento di felicità c’è la malinconia. Quando perdi una persona così importante, tutte le cose più belle, le giornate più speciali, come quella del battesimo di mio figlio, portano sempre più tristezza di quella che già si vive quotidianamente”, ha raccontato la 27enne.

“Ovviamente vivi emozioni bellissime, ma allo stesso tempo sai di non poter condividere quella gioia con una persona fondamentale. Nel giorno del battesimo di Leone, sia io che i miei fratelli che mia madre abbiamo avuto questa sensazione”, ha spiegato ancora Virginia.

Il ricordo di papà Sinisa è ancora molto vivo, e si alimenta delle piccole conquiste quotidiane dei suoi figli: “Mi ha insegnato a lottare per qualsiasi cosa, a non mollare. Grazie a lui mi sento una donna sicura, forte e coraggiosa”.

Virginia Mihajlović e il nome scelto per il figlio

Virginia Mihajlović è mamma di due bambini, Violante e Leone Sinisa. Proprio il nome scelto per il suo secondogenito è un omaggio al papà scomparso: “Accomuna il nome di mio padre con la figura del leone, che rappresenta quello che lui è stato un po’ per tutti”, ha spiegato l’influencer. Quando ha scoperto di essere in attesa di un maschietto, la 27enne non ha avuto dubbi sul nome che avrebbe scelto perché “volevo che ricordasse mio padre e speravo prendesse qualcosa dalla sua forza e dal suo carattere”.

Una forza, quella di Sinisa, che si sposava con una grande dolcezza quando era chiamato a vestire i panni di nonno: “Spesso mia figlia Violante, prima di dormie, mi chiede di vedere i video con il nonno Sinisa. Le dico sempre che la amava tantissimo e che rideva solo con lui. Lei è molto orgogliosa del nonno che ha avuto, e sa quanto l’ha amata”, ha raccontato a Silvia Toffanin Virginia.

Virginia Mihajlović e il sogno di allargare la famiglia

Parlando invece del suo futuro, la 27enne ha spiegato di volersi concentrare sulla famiglia: “Mamma e papà sono un esempio d’amore. Il valore della famiglia, che non è scontato ma che per me è fondamentale, lo devo all’esempio che ho avuto da loro”. Tra i progetti c’è quindi quello di avere un terzo bebè: “Avendo avuto tanti fratelli, so cosa vuol dire avere il loro appoggio e quanto sia importante non solo nei momenti difficili, ma anche in quelli belli. Quindi vorrei regalare a Violante e Leone la stessa gioia che i miei genitori hanno regalato a me”.