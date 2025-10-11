Anticipazioni Verissimo dell’11 ottobre, il racconto di Virginia Mihajlovic

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Virginia Mihajlovic con la sorella Viktorija e il padre Sinisa

Sabato 11 ottobre torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk del weekend condotto da Silvia Toffanin, che anche questa settimana accoglierà nel suo salotto televisivo gli ospiti più attesi del momento. Come di consueto, si tratta solo del primo appuntamento con il programma di Canale5 che da qualche anno è proposto per l’intero fine settimana.

Verissimo, le anticipazioni dell’11 ottobre

Tra gli ospiti più attesi c’è Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Siniša Mihajlović. Dopo un periodo segnato dal dolore per la perdita del padre, la giovane donna ritrova oggi una dimensione di serenità accanto ai suoi due bambini, Violante e Leone Siniša. Nel dialogo con Silvia Toffanin, Virginia racconterà come la maternità e il sostegno della famiglia l’abbiano aiutata a riscoprire un equilibrio del tutto nuovo, un senso di pace che sembrava perduto dopo il grave lutto che l’ha colpita.

Lo spazio dedicato alle grandi storie di vita continuerà con Roberta Rei, giornalista e inviata de Le Iene, che si metterà dall’altra parte della telecamera per un’intervista in cui racconterà della gravidanza arrivata per caso e della perdita dolorosa del bambino che aspettava.

Gli altri ospiti

E ancora Andrea Carnevale, ex calciatore e figura centrale del calcio italiano tra gli anni ’80 e ’90. Oggi, lontano dai riflettori del campo, Carnevale condividerà con il pubblico il suo personale cammino tra luci e ombre, parlando dei successi sportivi ma anche delle cadute, dei ricordi che ancora lo segnano come quello legato alla tragica scomparsa della madre di cui ha già parlato in pubblico e che ancora oggi rappresenta un momento delicatissimo della sua vita.

In studio approderà poi Michela Miti, volto noto delle commedie italiane degli anni Ottanta, che racconterà un periodo complesso della sua vita. L’attrice, che ha fatto sorridere un’intera generazione, parlerà con sincerità del tempo che passa, delle difficoltà affrontate lontano dai set e del suo desiderio di ritrovare una nuova dimensione.

Spazio anche alla musica, con la presenza di Clara, voce emergente del pop italiano, che porterà in studio il suo racconto di giovane artista in crescita, tra aspirazioni, sacrifici e il sogno di restare sé stessa malgrado il successo che è arrivato rapidamente e che non ha ancora assaporato veramente.

A portare un tocco di leggerezza e di complicità sarà la coppia formata da Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi, uniti nella vita e nel lavoro. Infine, direttamente dalla serie turca di successo La forza di una donna, arriverà Seray Kaya, interprete dell’ambiguo e affascinante personaggio di Sirin. L’attrice parlerà del ruolo che l’ha resa popolare anche in Italia e del modo in cui la fiction ha affrontato il tema della donna, tanto caro al pubblico di Verissimo.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda l’11 ottobre dalle ore 16,30 su Canale5. La puntata è inoltre trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. I commenti lasciati dagli utenti sono invece raccolti dall’hashtag ufficiale che ogni settimana raggruppa le centinaia di impressioni degli utenti che seguono la puntata settimanale.