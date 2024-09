Virginia Mihajlovic, è nato il secondo figlio: l’emozionante omaggio a papà Sinisa

Fiocco celeste per Virginia Mihajlovic, che dopo Violante ha allargato la famiglia con il marito Alessandro Vogliacco

Fonte: Getty Images Virginia Mihajlovic

È nato il secondo figlio di Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa vista qualche anno fa a L’Isola dei Famosi. L’influencer e imprenditrice è già mamma di Violante, avuta dal marito Alessandro Vogliacco. È stato proprio il calciatore del Genoa a dare l’annuncio sui social. “È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore, sei una forza della natura”. Il secondo nome del neonato è lo stesso del suo celebre nonno, scomparso nel 2022. “Un supereroe come suo nonno”, ha aggiunto Arianna Mihajlovic, la madre di Virginia che ha pubblicato alcuni scatti del bambino.

Virginia Mihajlovic, il nome del figlio è un omaggio a papà Sinisa

Virginia Mihajlovic è diventata mamma per la seconda volta: è nato il piccolo Leone Sinisa Vogliacco. L’influencer ha allargato la famiglia con il marito Alessandro Vogliacco, dal quale nel 2021 ha avuto la figlia Violante. Lo scorso aprile, in un’intervista a Verissimo, Virginia aveva spiegato perché ha scelto questo secondo nome per il nuovo arrivato.

“Non potevo chiamarlo Sinisa, perché i miei fratelli me lo hanno proibito. Quando ho saputo di aspettare un maschietto, volevo comunque che il suo nome avesse un significato, che ricordasse papà, quindi si chiamerà Leone Sinisa. Leone è un nome che mi è sempre piaciuto e mi piaceva l’idea di accostarlo al nome di mio padre Sinisa, che è stato un vero leone”.

A Silvia Toffanin Virginia aveva poi ammesso: “Rispetto alla prima gravidanza, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare. Durante la prima gravidanza papà era considerato guarito, eravamo tutti felici. Quando ho scoperto di essere incinta di nuovo era passato un anno dalla scomparsa di papà ed è brutto non poter condividere questa cosa con lui, era un nonno fantastico”.

Virginia Mihajlovic, vita tra famiglia e carriera

Nata nel 1998 a Roma, Virginia Mihajlovic ha visto crescere la sua popolarità sui social media, dove oggi conta oltre 200.000 follower. La sua vita privata è stata segnata da momenti di grande gioia e profondo dolore, come la perdita del padre Sinisa Mihajlovic nel dicembre del 2022, che ha lottato con coraggio contro la leucemia. “Da quando non c’è più papà, vivo ogni gioia con un po’ di tristezza”, aveva detto qualche tempo fa.

Virginia ha trovato grande stabilità e amore nel suo rapporto con Alessandro Vogliacco, incontrato a Torino nel 2017. Il matrimonio della coppia è stato celebrato nel 2023 nella suggestiva cattedrale di Monopoli, con la piccola Violante che ha portato le fedi agli sposi. Un momento davvero toccante che ha unito la famiglia in un legame ancora più profondo dopo così tanto dolore.

Con l’arrivo del secondo figlio, Virginia Mihajlovic ha allargato la sua famiglia, portando nuova vita e speranza. Il suo ruolo di influencer e imprenditrice (ha un brand di moda con la sorella Viktorija Mihajlovic) non si limita a condividere momenti di stile e bellezza, ma diventa anche un canale attraverso il quale trasmette valori di forza, resilienza e amore familiare.

L’impatto di Virginia sui social media non è solo numerico; è un’influenza che si estende al modo in cui le giovani madri percepiscono e affrontano le sfide della maternità e della vita professionale.