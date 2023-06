Virginia Mihajlovic si è sposata: il dolcissimo ruolo della figlia Violante

Fonte: IPA Virginia Mihajlovic si è sposata

Virginia Mihajlovic ha detto sì: la figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni si è sposata con il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco a Monopoli, in provincia di Bari, terra d’origine dello sposo. Un vero e proprio matrimonio da sogno per la coppia, a due anni di distanza dall’annuncio delle nozze. A partecipare al loro amore, tra parenti e amici, anche la figlia Violante, la piccola di famiglia, che ha avuto un ruolo davvero speciale al matrimonio di mamma e papà.

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sposi: il matrimonio da sogno in Puglia

Un matrimonio da sogno in Puglia per Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, che il 17 giugno hanno pronunciato il fatidico sì a Monopoli, in provincia di Bari, circondati dall’amore di amici e familiari. La coppia si è giurata amore eterno nella cattedrale della città, che proprio Virginia qualche tempo fa aveva definito come “la Chiesa più bella della Puglia”.

La sposa – semplicemente meravigliosa nel suo abito bianco aderente ricco di applicazioni floreali – è arrivata a bordo di una Rolls Royce d’epoca bianca. Ad attenderla il suo amato, ovviamente, e tanti nomi del mondo del calcio, come il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, amico fraterno di Sinisa Mihajlović, scomparso lo scorso dicembre dopo aver combattuto strenuamente contro la leucemia.

A documentare i momenti più belli della cerimonia Viktorija Mihajlovic, la sorella più grande della sposa, che su Instagram ha pubblicato uno dei momenti più dolci e commoventi del matrimonio. La figlia della coppia, Violante, ha infatti avuto un ruolo molto speciale: accompagnata dalla nonna Arianna Rapaccioni, ha portato le fedi all’altare.

Dopo la cerimonia i neo sposi, la famiglia e gli amici più cari hanno continuato a festeggiare alla Masseria Traetta, tra Ceglie Messapica e Ostuni. “Una serata che avrei voluto non finisse mai“, ha scritto Virginia su Instagram, alla fine del giorno che ha visto realizzare il suo sogno d’amore.

La storia d’amore di Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco

L’amore tra la giovane influencer e il calciatore è cominciata qualche anno fa, quando Sinisa Mihajlovic era allenatore del Torino e Vogliacco capitano della Juventus primavera. “Mi ha fatto innamorare la sua sensibilità, dolcezza, ma più che altro la sua maturità”, aveva raccontato Virginia tempo fa.

Nel maggio del 2021 la coppia aveva annunciato di essere in attesa di una bambina: sui social la figlia dell’allenatore aveva anche mostrato la reazione del padre, che alla vista di una tutina era apparso commosso. “Mi viene da piangere”, le parole pronunciate tra le lacrime.

Dopo la nascita della piccola Violante nell’ottobre dello stesso anno, i due, che stavano già insieme da 4 anni, avevano pianificato le nozze: avrebbero infatti dovuto sposarsi nel giugno 2022, tanto che la stessa Virginia lo aveva annunciato sui social mostrando un bellissimo anello di fidanzamento, donatole a Santorini durante una romanticissima proposta.

Purtroppo però l’aggravarsi delle condizioni di salute di Sinisa hanno portato la coppia a rimandare di un anno le nozze. Un momento difficile da affrontare per la famiglia Mihajlovic, che proprio nell’amore ha trovato la forza per superare la scomparsa di un uomo che ha lasciato un vuoto immenso. Oggi però è il momento della gioia, quello del coronamento del loro sogno.