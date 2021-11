Virginia Mihajlovic si sposa: l’annuncio a sorpresa della figlia di Sinisa

Matrimoni vip 2022, le nozze dei famosi

Fiori d’arancio in vista per Virginia Mihajlovic. La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato e per vie “traverse”, dopo la domanda posta su Instagram alla figlia del celebre allenatore di calcio da un follower particolarmente curioso. La splendida Virginia non si è persa tropo in chiacchiere e ha dato una risposta che non lascia adito ad alcun dubbio.

Virginia pronta a sposare il suo Alessandro

“Quando le nozze?”, questa la domanda a bruciapelo arrivata da un follower su Instagram alla dolce Virginia Mihajlovic. E lei non ha di certo perso tempo per rispondere: “Giugno 2022”. La secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni, dunque, si prepara a sposare il suo Alessandro Vogliacco, il calciatore a cui è legata da ben quattro anni e che le aveva già fatto la fatidica proposta.

Era stata la stessa Virginia a condividere la notizia su Instagram, mostrando orgogliosamente il bellissimo anello di fidanzamento scelto per lei da Alex. Se prima potevamo ipotizzare che le nozze sarebbero state programmate per il 2022, adesso non c’è più alcun dubbio e sì, prepariamoci a vedere uno di quei matrimoni da sogno che difficilmente dimenticheremo!

Un’altra gioia dopo la nascita della piccola Violante

Dobbiamo riconoscere che per Virginia Mihajlovic questo è proprio un momento d’oro. È sempre più innamorata del suo compagno Alessandro che l’ha resa mamma per la prima volta della dolcissima Violante, nata lo scorso 28 ottobre. Il matrimonio sarà un ulteriore tassello nel castello di amore e gioia che Virginia e Alex stanno costruendo, passo dopo passo, come nelle favole.

Del resto quando hai alle spalle due genitori come Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni è inevitabile che tra i tuoi sogni ci sia quello di costruire una bella famiglia, proprio come hanno fatto loro. Averli resi nonni per la prima volta è stata un’esplosione di gioia, come abbiamo visto dai post e dalle dediche condivise sui social. Virginia e Alex hanno fatto una splendida sorpresa alle loro famiglie annunciando insieme di essere in dolce attesa e in quell’occasione Sinisa era scoppiato a piangere come una fontana. Siamo certi che le nozze non potranno far altro che rendere ancor più orgogliosi l’allenatore e la moglie. Meglio preparare i fazzoletti, perché ci attendono fiumi di lacrime!