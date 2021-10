Sinisa Mihajlovic e Arianna nonni: è nata Violante, la figlia di Virginia

Mamme e papà vip del 2021

Virginia Mihajlovic è diventata mamma: la sua piccola Violante è venuta al mondo nelle scorse ore, con grande gioia per tutta la famiglia. Sinisa e sua moglie Arianna Rapaccioni, nonni per la prima volta, non trattengono il loro entusiasmo. Lei ha voluto condividere tutta la sua emozione sui social, con una bellissima dedica che ha conquistato i fan.

Virginia Mihajlovic mamma: è nata Violante

L’annuncio è arrivato sul profilo social di Virginia, secondogenita di Sinisa e Arianna. “Benvenuta al mondo, amore della mia vita” – ha scritto la neomamma su Instagram – “Oggi, giovedì 28 ottobre alle ore 07:06 sei nata tu, Violante Vogliacco. L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”. A corredo, una tenerissima foto della piccolina, con una deliziosa tutina rosa e una cuffietta bianca. La stessa che ha condiviso anche Alex, il fidanzato di Virginia: “L’amore di mamma e papà” – sono le sue parole.

La coppia stava attendendo questo momento da giorni, e finalmente la felicità ha preso il sopravvento. Alex Vogliacco e Virginia possono ora stringere tra le loro braccia la piccola Violante. Ma non sono solo loro ad essere entusiasti per questo dolcissimo nuovo arrivo in famiglia. Anche Arianna Rapaccioni, divenuta nonna, ha voluto pubblicare una bellissima foto della neonata: “L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino” – ha annunciato la moglie di Sinisa.

Naturalmente, anche la sorella maggiore di Virginia si è congratulata su Instagram per la lieta novella. “Benvenuta al mondo, piccola Violante. Non vedo l’ora di vederti, stasera dormiamo insieme. Ti amo già” – ha scritto tra le sue storie social, per poi rivolgersi ai neogenitori: “Mi avete fatto un regalo immenso, ve ne sarò per sempre grata. Mi scoppia il cuore”. Victorija ha potuto vedere la bimba solamente in videochiamata, ma si è subito affrettata a partire alla volta di Roma per incontrare la sua nipotina.

Virginia e Alex, un amore bellissimo

La secondogenita di Mihajlovic è fidanzata con Alessandro Vogliacco da ben 4 anni, e la loro relazione va veramente a gonfie vele. Tanto che, qualche mese fa, hanno accolto con grande entusiasmo la notizia della gravidanza. Insieme hanno poi regalato una splendida sorpresa alle loro famiglie annunciando di essere in dolce attesa. Virginia lo ha fatto immortalando tutto in un bellissimo video, che ha ripreso le lacrime di gioia di papà Sinisa.

Ma l’arrivo di Violante non è l’unica novità per la giovane coppia: nei mesi scorsi, Alex ha deciso di fare il grande passo e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Lei lo ha rivelato su Instagram sfoggiando il bellissimo anello che ha ricevuto in dono – e aggiungendo ovviamente di aver detto di sì. Probabilmente il prossimo anno sarà quello giusto per convolare a nozze, con la loro piccolina a fare da splendida damigella d’onore.