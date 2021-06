Arianna Mihajlovic, 25 anni con Sinisa: il romantico post su Instagram

editato in: da

Arianna e Sinisa Mihajlovic, l’amore che riesce a guarire tutto

La storia d’amore tra Arianna e Sinisa Mihajlovic è una di quelle che appassionano, coinvolgono, lasciano una scia di bellezza in questo mondo. E il post su Instagram di Arianna Mihajlovic per festeggiare il loro anniversario lo dimostra: la coppia, dopotutto, ha attraversato gioie e dolori, ma ha saputo resistere e lottare. L’uno al fianco dell’altra, la famiglia Mihajlovic non si è mai separata.

Arianna ha sempre sostenuto Sinisa: i due sono felicemente sposati e hanno saputo creare una famiglia stabile, un punto di appoggio e porto sicuro. Nel mondo dello sport, sono spesso presi a esempio. Non sono tanti i legami che perdurano con il tempo, che resistono alle intemperie. Bella ed elegante, ha saputo conquistare subito il cuore del suo Sinisa.

Talmente tanto che l’allenatore del Bologna, ai tempi, aveva confessato a un’amica in comune che l’avrebbe sposata il giorno dopo averla incontrata. “Quel primo giorno che l’ho vista, ci siamo conosciuti tramite una nostra amica, alla quale ho detto dille che: ‘se vuole la sposo subito, anche domani‘“. E così è stato dopo essersi frequentati, ed è davvero bello vedere come, alla fine, anche un uomo dal carattere forte come Sinisa possa essersi lasciato andare alle emozioni forti. Tra le altre cose, è stata proprio Arianna a smussare i suoi “angoli”: l’amore fa davvero quei miracoli talvolta insperabili.

“Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni… le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”. Una frase semplice per celebrare l’anniversario, con una foto meravigliosa: Sinisa e Arianna giovanissimi all’epoca delle nozze. Il loro amore ci arriva forte, soprattutto perché, nel corso delle varie interviste che hanno rilasciato a TV e testate, si sono sempre dimostrati dei supporter.

“Lei è stata sempre con me ed è anche l’unica che ha più coraggio di me“, aveva detto Sinisa in un’intervista esclusiva a Verissimo. Queste parole hanno fatto presagire la forza che ripone in lei: sebbene non si conceda spesso ai microfoni, Mihajlovic ha spesso sottolineato il grande carattere e la personalità della moglie. “Senza di lei, non sarei l’uomo che sono“.

“Abbiamo avuto lo stesso atteggiamento e la stessa reazione io e mio marito davanti alla sua malattia. Abbiamo voluto mostrarci positivi l’uno per l’altro, a costo di far finta di niente, per non farci preoccupare a vicenda. Abbiamo sempre mascherato le nostre paure”. Anche le parole di Arianna ci hanno permesso di scoprire qualcosa di più sul loro rapporto: non è facile trovare delle storie d’amore in cui si mantiene viva la positività e, con coraggio, si affrontano anche i momenti bui, come la diagnosi di leucemia mieloide acuta di Sinisa.