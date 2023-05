Virginia Mihajlovic pronta alle nozze: tutti i dettagli sul matrimonio

Fonte: IPA Virginia Mihajlovic si sposa: i dettagli del matrimonio

La figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni, Virginia Mihajlovic, è pronta per il suo “sì” a distanza di due anni dall’annuncio del matrimonio. Un momento a lungo sperato e sognato: il 17 giugno, convolerà a nozze con Alex Vogliacco. Per celebrare la loro unione e l’incredibile amore che li ha uniti, la coppia ha scelto una location da sogno, la Puglia, di cui è originario il calciatore.

Virginia Mihajlovic sposa Alex Vogliacco: i dettagli sulle nozze

Non è stato un anno facile per la famiglia Mihajlovic: l’aggravarsi delle condizioni di Sinisa, la scomparsa a Roma il 16 dicembre 2022. Gli ultimi mesi sono trascorsi nel suo ricordo, nel mantenere viva la fiamma di Sinisa, che non svanirà mai. Così, Virginia Mihajlovic si appresta ora a mantenere quella promessa fatta due anni fa ad Alex Vogliacco.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la coppia non avrebbe avuto dubbi su dove celebrare le nozze: la Puglia, del resto, è la terra di origine del calciatore del Genoa. Le nozze erano state posticipate – avrebbero dovuto sposarsi nell’estate del 2022 – e adesso tutto è pronto per il grande giorno.

La data del matrimonio è stata fissata per il 17 giugno, originariamente scelta anche per il 2022: le nozze erano state rimandate dalla coppia dopo il peggioramento di Sinisa. In alcuni scatti che Virginia aveva condiviso su Instagram, aveva mostrato ai suoi follower la location della cerimonia. Dovrebbero sposarsi nella Cattedrale di Monopoli, che Virginia aveva definito come “la Chiesa più bella della Puglia”. Il ricevimento, invece, dovrebbe tenersi a Ostuni, in una masseria esclusiva.

La proposta di matrimonio a Santorini

I fiori d’arancio non sono giunti affatto a sorpresa. Ad annunciare le nozze è stata proprio Virginia Mihajlovic su Instagram, durante un Q&A nel 2021. “Quando le nozze?”, aveva chiesto un follower. La risposta non aveva lasciato alcun dubbio: “Giugno 2022”.

Aveva mostrato l’anello di fidanzamento su Instagram, e la proposta era arrivata a Santorini, in una cornice a dir poco romantica. “Mi hai chiesto di sposarti e sì amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore”, aveva risposto Virginia.

La storia d’amore tra Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco

Una storia speciale, fatta d’amore e di gioia, dopo la nascita di Violante, che è nata il 28 ottobre 2021. A raccontare l’inizio del loro legame è stata Virginia. “Ho conosciuto Alex a Torino quando papà allenava il Toro e lui giocava nella Juventus Primavera, andai a trovare mio papà ed incontrai anche lui ed è scattato l’amore. Mi ha fatto innamorare la sua sensibilità, dolcezza, ma più che altro la sua maturità”.

Un rapporto speciale, il loro, che va avanti da anni e che non ha mai vacillato, e che si è rafforzato con l’arrivo di Violante. Ora, però, è il momento di dire “sì”, e Virginia è pronta a farlo. Un amore giovane, e forse proprio per questo forte: un amore che ora è pronto a fare il passo successivo, a promettersi il “per sempre”. E lo faranno in una magnifica cornice, quella della Puglia: romanticismo alle stelle.