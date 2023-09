Virginia Mihajlovic a “Verissimo” in lacrime ricordando papà Sinisa: “Vuoto enorme”

Dentro gli occhi di Virginia Mihajlovic c’è tutta l’emozione della mancanza, riassunta in lacrime che sono scese lente sulle guance, ricordando papà Sinisa. A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato del giorno delle sue nozze – magnifico – ma anche di quell’assenza-presenza che solo un figlio a cui è scomparso un genitore, alla fine, può comprendere pienamente. Perché le persone ci lasciano. Ma i ricordi, gli insegnamenti, lo spirito, no. Rimane tutto incastrato da qualche parte, tra il cuore e l’anima.

Virginia Mihajlovic a Verissimo ricorda papà Sinisa

Un’intervista non facile, quella di Virginia Mihajlovic, che ha toccato profondamente gli spettatori e la conduttrice stessa, Silvia Toffanin. Seconda ospite di Verissimo della puntata del 9 settembre, la Mihajlovic ha ripercorso i momenti magici delle sue nozze, parlando dell’amore che la lega al marito, ma anche del dolore che ancora oggi avverte per la mancanza del papà Sinisa, scomparso a Roma il 16 dicembre 2022 dopo una lunghissima battaglia contro la leucemia.

“Papà ci dava tantissima sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. Ci ha lasciato un vuoto enorme”. Non è un mistero, del resto, l’enorme affetto che ha sempre dedicato Sinisa alla sua famiglia. Erano tutto, per lui: più di un pezzo di cuore, più di un motivo per cui vivere. Il filo conduttore di ogni cosa. Emozionatissima in studio, Virginia Mihajlovic ha voluto ricordare il lato più intimo e privato di Sinisa: oltre l’allenatore, il calciatore.

Le nozze di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco: la presenza-assenza di papà Sinisa

“Ci siamo viste l’ultima volta qui per parlare di papà, purtroppo la vita è andata così”. Nelle parole di Silvia Toffanin, che non ha trattenuto l’emozione, c’è tutto il dolore. “Tu sei la sua bambina. Questa estate sei riuscita a sposarti”, ha detto la conduttrice, riferendosi alle nozze, rimandate in prima battuta proprio per dare la possibilità alla famiglia di stare vicina a Sinisa.

“Era un anno che lo rimandavamo per papà. Lui ci rimase malissimo, mi chiedeva scusa. Gli dicevo che non era un problema, che non c’era fretta. Speravo in tutto e per tutto che riuscisse a esserci, è il sogno di ogni figlia andare all’altare con il proprio papà“. Il matrimonio è stato celebrato in Puglia, terra di origine del calciatore. La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel giugno del 2022. Alla fine, le nozze si sono tenute nel 2023, a Monopoli, in provincia di Bari, nella cattedrale della città, che da Virginia è stata definita come “la Chiesa più bella della Puglia”.

Nonostante tutto, però, la Mihajlovic ha detto di aver sentito la presenza del papà al suo fianco. Un regalo, quasi. Non chiamiamola “suggestione”. “Io però l’ho sentito accanto, durante tutta la giornata. Il matrimonio è già una giornata emozionante, è stato difficile vivermi la giornata a pieno, ma ce l’ho fatta. Ho pensato all’amore per Alessandro, ero certa che lui mi guardasse. Mi sono sentita protetta, la sua presenza la sento“. Così, il ricordo di Sinisa continua ad accompagnare Virginia, i suoi figli e Arianna Rapaccioni Mihajlovic: una stella che non si spegnerà mai.