Mara Venier sta male: “Un’emorragia interna, devo fare altri tre interventi”

Fonte: IPA Mara Venier ha subito due interventi alla retina per un'emorragia improvvisa e ora dovrà sottoporsi ad altre tre operazioni

Un’estate decisamente da dimenticare quella 2024 per Mara Venier. Portata a termine una complicata stagione di Domenica In, segnata da qualche polemica di troppo, la conduttrice ha dovuto fare i conti nei mesi più caldi con inaspettati problemi di salute. Nel giro di poche settimane la 73enne è stata operata ben due volte agli occhi. Sui social ha postato qualche scatto con una benda senza però svelare ulteriori dettagli: ora ha finalmente deciso di rompere il silenzio, svelando di avere un problema piuttosto serio che non le darà tregua nei prossimi mesi, quando tornerà al lavoro.

Mara Venier e l’intervento agli occhi per un’emorragia interna

Due interventi in ospedale nel giro di poche settimane. E altri tre che l’aspettano. Mara Venier sta vivendo un’estate travagliata per via di alcuni problemi di salute agli occhi, come raccontato a Dagospia: “Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”.

Nonostante gli interventi e la grande preoccupazione, zia Mara é riuscita a portare a termine le riprese di Diamanti, il film corale di Ferzan Ozpetek. Un ritorno alla recitazione per la Venier, che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo proprio come attrice grazie all’ex marito Francesco Ferracini, padre della primogenita Elisabetta. Mara è da sempre una stakanovista e anche per questo siamo sicuri che, nonostante gli interventi che l’attendono in autunno, farà di tutto per riuscire a riprendere il suo posto a Domenica In.

Mara Venier pronta a tornare in tv con un doppio appuntamento

Un posto, quello di Domenica In, a cui la presentatrice veneta tiene molto nonostante le critiche sulla puntata di Sanremo e il famoso comunicato su Israele che hanno segnato la Venier. La nuova edizione del programma domenicale partirà su Rai1 il prossimo 15 settembre ma non sarà l’unico impegno per Mara nella prossima stagione televisiva.

Dal 9 novembre tutti i sabato pomeriggio alle 14.00 condurrà anche Le stagioni dell’amore, un dating show rivoluzionario in cui i concorrenti single (che avranno più di 65 anni) conosceranno i loro potenziali “fidanzati” con giovani avatar virtuali. Il format è una sorta di esperimento sociale dove i protagonisti daranno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella.

Sempre alle 14, ma ovviamente di domenica, Mara Venier tornerà alla guida del suo amato contenitore domenicale, ma con qualche importante novità. Troveremo uno studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche; uno spazio/salotto con 3 o 4 ospiti a puntata tra opinionisti e giornalisti per affrontare il tema o gli argomenti della settimana, ma verranno mantenute le tradizionali interviste con la conduttrice.

Spazio poi a un gioco telefonico con montepremi (ad accumulo) che coinvolgerà sia il pubblico da casa che uno o più ospiti della puntata. Per la parte musicale, confermata in studio la band diretta dal maestro Stefano Magnanensi, spalla ormai immancabile di Mara Venier.