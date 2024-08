Fonte: IPA Mara Venier operata all'occhio

Mara Venier è stata di nuovo operata all’occhio. La conduttrice veneta si era mostrata in clinica non più di qualche settimana fa e con una vistosa benda che le copriva parte del volto. Ora, a distanza di poco, si è dovuta sottoporre a una nuova operazione per risolvere alcuni problemi di cui non ha mai parlato. Fortunatamente sta bene, se facciamo eccezione per la medicazione che protegge la parte trattata. Nonostante tutto non perde il sorriso e coglie l’occasione per ringraziare il medico che l’ha curata fino a ora, il dottor Cusumano, che compare in foto al suo fianco.

Come sta Mara Venier dopo l’intervento all’occhio

Un’estate decisamente diversa, quella che sta vivendo Mara Venier, nuovamente operata dal suo oculista per un problema fisico che non ha voluto specificare. Di certo sta molto bene e fortunatamente tutto è andato per il meglio. La vediamo infatti già in piedi al fianco del medico che l’ha operata e che, insieme al suo staff, ha contribuito al benessere di queste settimane. Sappiamo che è una donna forte e che non si arrende di certo alle difficoltà: per lei è la seconda operazione in poche settimane, condizione che avrebbe abbattuto chiunque altra, ma non la Zia che torna a Domenica In da settembre 2024.

È comunque il secondo intervento in poco tempo, un po’ com’era successo per il danno neurologico che aveva subito dopo un intervento odontoiatrico andato male. Era il 2021, ancora in pandemia, e Mara Venier aveva deciso di andare in onda comunque nonostante tutto e malgrado il dolore che stava provando. La paralisi facciale era stata transitoria ma i danni fatti, purtroppo, erano permanenti. Eppure non si è persa d’animo, si è sottoposta alle cure ed è tornata più forte di prima.

Il ritorno a Domenica In e il film con Ferzan Ozpetek

Uno, due interventi agli occhi non sono di certo capaci di fermare Mara Venier, che oltre alla tv si è buttata a capofitto in un nuovo progetto cinematografico che porta la firma di Ferzan Ozpetek. L’abbiamo vista completamente trasformata sul set, con abiti ampi e un paio di occhialoni da vista che hanno cambiato completamente il suo aspetto.

Non è però una collaborazione casuale. L’amicizia tra la conduttrice veneta e Ferzan Ozpetek ha radici molto lontane e lei non è solita intraprendere nuovi progetti se non ripone la massima fiducia in chi glieli propone. L’ingaggio per far parte del cast di Diamanti è arrivato dopo moltissimi anni dall’ultima prova sul grande schermo. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 è stata anche attrice: una carriera che col tempo ha accantonato per dedicarsi completamente alla conduzione. Nel cast con lei ci sono anche Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Giselda Volodi, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano.

Da settembre, invece, è nuovamente alla guida di Domenica In. Avrebbe dovuto lasciare, certo, ma al richiamo del suo programma preferito non sa proprio dire di no. E come darle torto: il successo che ha riscosso dopo il suo ritorno è tale che sarebbe addirittura impensabile considerare un avvicendamento alla conduzione. C’è sempre tempo per fermarsi.