Fonte: Getty Images Mara Vener torna su Instagram dopo il ricovero in ospedale. La foto con gli amici

Mara Venier è tornata a far parlare di sé con una foto pubblicata su Instagram. Dopo l’ultimo intervento chirurgico che l’ha costretta a una pausa forzata, la celebre conduttrice ha condiviso un momento di gioia insieme ai suoi amici più cari. La foto, scattata durante una cena, mostra Mara sorridente e circondata da volti noti come Ferzan Ozpetek.

Mara Venier, alla ribalta dopo i problemi all’occhio

Negli ultimi tempi, Mara Venier ha dovuto fare i conti con una serie di problemi di salute che l’hanno costretta a prendersi una pausa. Solo due settimane fa, la celebre conduttrice si è mostrata sui social con un occhio bendato, sdrammatizzando la situazione con il suo inconfondibile senso dell’umorismo. Nonostante gli infortuni, dai problemi dentali a quelli agli arti, Mara ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di affrontare le avversità senza mai perdere il suo spirito combattivo.

L’estate di Mara Venier è stata caratterizzata da un fastidioso problema all’occhio che l’ha portata in ospedale. Questo incidente ha generato non poca preoccupazione tra i suoi fan, preoccupati dal prolungato silenzio della conduttrice sui social. Finalmente, Mara è tornata, e ha condiviso diverse foto, una in compagnia dei suoi amici più cari che le hanno fatto visita e una proprio col regista Ozpetek, rassicurando tutti sulla sua salute.

Progetti futuri per la “Zia Mara”

Dopo essersi ripresa, Mara Venier è pronta a tornare sotto i riflettori con una serie di nuovi progetti televisivi e cinematografici. In programma c’è una nuova edizione di Domenica In e un nuovo show dedicato all’amore nella terza età, che andrà in onda il sabato pomeriggio. Inoltre, il regista Ferzan Ozpetek l’ha scelta per una parte nel suo nuovo film Diamanti, un’opera che promette di essere un capolavoro grazie a un cast stellare.

Mara sarà impegnata anche in un nuovo format Rai, Le stagioni del cuore, un programma che richiama Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il nome invece chiama “Gli occhi del cuore”, il programma di fiction inventato della serie Boris.

L’immancabile affetto dei fan

La foto pubblicata da Mara Venier ha scatenato un’ondata di affetto e calore da parte dei suoi numerosi sostenitori. I fan, ansiosi di rivederla in piena forma, hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno, riempiendo il post di messaggi di bentornato. L’immagine, scattata dopo le riprese di Diamanti, rappresenta un momento di gioia e rinascita per la conduttrice, che si mostra sorridente e circondata da amici fidati.

Il silenzio rotto sui social: parla Nicola Carraro

Nicola Carraro, marito della conduttrice, prima ancora delle foto di Mara Venier, ha rotto il silenzio sui social, rivelando che il problema di salute di Mara è serio. Pur non entrando nei dettagli dell’operazione, ha ringraziato pubblicamente il medico che l’ha assistita e ha mantenuto il suo tipico tono ironico.

Carraro, sempre molto riservato, ha scelto di restare a Roma per supportare Mara durante il suo recupero, nonostante trascorra parte dell’anno a Santo Domingo. La preoccupazione tra i fan è cresciuta, con speculazioni sulle possibili cause dell’intervento, come la cataratta, prontamente smentita da Carraro con un semplice “Purtroppo no”, indicando una situazione più seria.