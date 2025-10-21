Mara Venier, festa di compleanno nel suo attico e con tanti ospiti Vip

Il 20 ottobre la conduttrice ha spento 75 candeline e per l'occasione ha riunito nella sua casa romana le persone più care come Rita Dalla Chiesa e Lino Banfi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier compie 75 anni

Mara Venier compie 75 anni e festeggia da vera zia d’Italia: cena fatta in casa, amici Vip e tanto affetto. Un’occasione per sorridere e per svagarsi dopo gli ultimi mesi tutt’altro che facili, segnati dai problemi di salute del marito Nicola Carraro e dalle operazioni all’occhio della conduttrice. Senza dimenticare le malelingue sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti anziché affiancare la Venier sul piccolo schermo.

La festa di compleanno di Mara Venier a Roma

Mara Venier ha spento 75 candeline circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un compleanno speciale, celebrato il 20 ottobre nel suo attico nel cuore di Roma, con una festa intima ma ricca di volti noti del mondo dello spettacolo.

Come una perfetta padrona di casa Mara ha pensato a tutto: ha cucinato lei stessa, riempiendo la tavola di piatti preparati con cura e affetto. A fare da cornice, un salone gremito di amici, risate e calore umano.

“Felicità! Una bella panoramica di un grande casino… un casino pazzesco dopo aver dormito 3 ore e un quarto! Casa mia è carica”, ha detto divertita la Venier in un video poi postato sui social, che mostrava la sala piena di invitati che cantano e scherzano.

Accanto a lei, il marito Nicola Carraro, che è tornato a camminare dopo un periodo difficile, i figli, i nipoti e gli affetti più stretti. Tra gli ospiti, tanti volti familiari del piccolo schermo: Eleonora Daniele (che ha scelto la Venier come madrina della figlia Carlotta), Lino Banfi, Rita Dalla Chiesa, Alberto Matano, Patty Pravo, Teo Mammucari, l’ex ministro Vincenzo Spadafora, Santo Versace con la moglie Francesca De Stefano, Pino Strabioli e molti altri.

Momento clou della serata? Il taglio della torta: una crostata a forma di M, ricoperta interamente di fragoline di bosco. Al suo fianco, un altro dolce a forma di cuore, simbolo del grande amore che Mara mette in tutto ciò che fa.

L’attico di Mara Venier non è altro che un appartamento di 200 metri quadrati situato a pochi passi da Trastevere, per la precisione nel quartiere Ghetto, nel cuore della Capitale.

Da qui è possibile ammirare tutta Roma e in particolare alcuni monumenti simbolo della città come San Pietro, l’Altare della Patria e i Fori Imperiali.

Mara Venier e il grande desiderio per il suo compleanno

Prima del party di compleanno Mara Venier si è collegata telefonicamente con Caterina Balivo a La Volta Buona.

“Sono 75 anni all’insegna della libertà, ho fatto quello che ho voluto, ho amato chi ho voluto, ho fatto delle scelte mai dettate dalla testa, ma dal cuore” – ha confidato zia Mara – “Mi è andata bene nel lavoro e ancora mi domando come mai… La vita mi ha riservato questo lavoro, ma soprattutto l’affetto del pubblico. Sono molto serena, non ho rimpianti. Sono una nonna felice, sono diventata una mamma giovane…”.

Poi ha espresso il suo unico desiderio per questo compleanno: “Io non chiedo niente, ho avuto molto più di quello che mi aspettavo dalla vita. Se proprio dovessi chiedere qualcosa è che Nicola si possa riprendere al più presto”.