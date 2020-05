Eleonora Daniele svela perché Mara Venier sarà la madrina di sua figlia

editato in: da

Eleonora Daniele, Storie Italiane cambia di nuovo orario e il pancione cresce

Eleonora Daniele svela perché sarà proprio Mara Venier la madrina di sua figlia Carlotta. La conduttrice presto darà alla luce la sua primogenita, nata dall’amore per il marito Giulio Tassoni. Nel corso di una puntata di Domenica In, qualche tempo fa, la Daniele si era commossa fino alle lacrime e aveva chiesto alla conduttrice di fare da madrina alla piccola in arrivo.

Una decisione nata dalla stima che prova nei confronti della collega e dal loro legame fortissimo. “Zia Mara… io la chiamo così. È una donna unica, una grande professionista – ha confessato a Famiglia Cristiana parlando della Venier -. Con lei nell’ultimo anno ho parlato di due cose importanti: una spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, e una molto bella, l’arrivo di Carlotta”.

Eleonora ha raccontato di aver trovato in Mara Venier un grande appoggio, soprattutto nei momenti più difficili. “Grazie a lei, supererò tutte le paure di questi giorni difficili. Sarà una bella rivoluzione, anche l’universo è nato dal caos e lei sarà il nostro universo! Lei è forte: sento già che mi dà ordini”. La giornalista è sempre stata molto legata al fratello, affetto da una malattia mentale e scomparso qualche tempo fa.

“In questi giorni complicati il mio pensiero è andato spesso alle famiglie che convivono con disabilità mentali – ha spiegato -, alla loro difficoltà nel tenere questi ragazzi soprattutto nei momenti più complessi quando l’autolesionismo diventa impossibile da sostenere. Per loro uscire è libertà, l’occasione per sfogarsi e mantenere un equilibrio. Vivere con una disabilità, soprattutto da sorella, ti permette di guardare il mondo con occhi diversi, mi ha fatto crescere molto più velocemente”.

Il parto si avvicina ed Eleonora Daniele ha parlato anche della mamma Iva. “Mi immagino con lei al telefono a raccontarle, dopo la diretta, le mie paure, a ragionare sulla valigia per andare a partorire – ha svelato -. Magari le scriverò una lettera perché possa restare nel tempo. Di lei vorrei che Carlotta prendesse l’eleganza; è sempre stata bella, curata e mai esagerata, io la vedevo come una principessa. Vorrei con Carlotta avere la sua capacità di trasmettere determinati valori”.