Mara Venier confessa: “Ho preso 8 chili”. E fa una scelta per Domenica In

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier confessa di aver preso 8 kg in questi ultimi mesi e fa una scelta importante per Domenica In. La conduttrice, ancora una volta, non si nasconde e in un’intervista si racconta con grande sincerità e ironia. Mara è stata ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora dove ha parlato del suo rapporto con Nicola Carraro, delle lunghe giornate in casa e della volontà di tornare in tv con lo show domenicale di Rai Uno.

Travolgente e simpatica, Mara Venier in queste settimane si è trasformata nella regina di Instagram, complice anche suo marito Nicola Carraro che spesso posta sui social video che ritraggono la conduttrice in cucina, alle prese con qualche ricetta gustosa, mentre balla, sorseggiando un bel bicchiere di vino. “Ho un terrazzo, cammino lì, ma poco – ha spiegato lei -, non faccio altro che cucinare e mangiare! Rispetto regole e misure, ed è giusto così. Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare”.

La Venier, come tanti nonni, sente la mancanza del nipotino Claudio, avuto dal figlio Paolo Capponi, e vive fra alti e bassi le giornate in casa con Nicola Carraro. I due sono sposati dal 2006 e hanno un rapporto splendido, ma Mara non nasconde alcune difficoltà. “Anche la convivenza è pesante, ragazzi – ha svelato -. Ci sono due letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme. Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante. […] Siamo in due piani, lo spazio c’è. Però non ero abituata a stare così tanto a casa”.

Nonostante le difficoltà, Mara non ha voluto abbandonare Domenica In. Dopo un momento di smarrimento, la presentatrice è tornata al timone dello show per regalare ai fan un pomeriggio di divertimento e risate. “Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene moralmente – ha rivelato -, all’inizio non è stato semplice. Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa. In Rai i reparti sono chiusi, è anche giusto cosi”.

Nel frattempo la Venier ha preso una decisione importante per Domenica In. Dopo l’ultima puntata in cui è stato ospite Iginio Massari, chef di fama internazionale, la conduttrice ospiterà nei prossimi appuntamenti altri grandi della cucina, dedicando uno spazio dello show alle ricette.