Mara Venier ai fornelli: “Tutti a dieta”, alla sua tavola un ospite vip

Mara Venier è pronta a intrattenere il pubblico televisivo di Rai Uno con la nuova edizione di Domenica In, in partenza a settembre. La conduttrice televisiva, infatti, ha recentemente avvisato i suoi followers di essere già al lavoro per l’avvio del programma televisivo domenicale. Si tratta per Mara Venier di un anno speciale a livello lavorativo perché la presentatrice ha annunciato di voler lasciare la conduzione del longevo programma televisivo alla fine della stagione 2023/2024.

Mara Venier, tornata a casa dopo le vacanze estive per riprendere la sua routine lavorativa, ha deciso di organizzare una meravigliosa cena tra amici. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso la preparazione dell’importante banchetto con delle storie postate sul suo account Instagram ufficiale. La presentatrice ha fatto entrare il suo pubblico direttamente nella sua cucina.

Il menù di Mara Venier per una cena con gli amici

Mara Venier esce fuori da un periodo piuttosto complicato. La conduttrice televisiva, infatti, ha dovuto affrontare il lutto per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferraccini. Al dolore si sono aggiunte anche le critiche assurde di alcuni haters che hanno commentato in modo feroce la presenza di mamma e figlia al concerto di Ultimo.

La conduttrice televisiva, comunque, non si è fatta scalfire dagli attacchi e di recente ha deciso di organizzare una simpatica cena tra amici. La stessa presentatrice ha dato la notizia ai suoi followers attraverso delle Instagram stories. Mara Venier si è messa ai fornelli per un banchetto speciale, coinvolgendo il suo pubblico.

La presentatrice ha condiviso dei video di uno splendido tramonto, vista che si può apprezzare direttamente dalla sua cucina, in sottofondo le note de “Il Cielo” di Renato Zero. In seguito Mara Venier ha preso la parola mostrano il suo bancone di lavoro e illustrando il menù scelto per la serata: “Pasta con le zucchine, polpette, patatine burro e rosmarino, una bella insalatona e poi gelato di tutti i gusti, di tutti i tipi”. Un programma culinario da leccarsi i baffi, anche se la conduttrice televisiva ha parlato di “Cena dietetica. Siamo tutti a dieta”.

A cena da Mara Venier anche Alberto Matano

Mara Venier ha invitato a cena degli amici e su Instgram ha raccontato il menù da lei preparato per i suoi ospiti. Nel simpatico siparietto è intervenuto anche il marito Nicola Carraro, pronto a mangiare tutte le prelibatezze preparate dalla moglie.

“La mangi la pasta amore?”, ha chiesto la conduttrice e lui ha risposto: “Le polpette anche… Io non sono a dieta”, lasciando un tenero bacio sulla testa della conduttrice televisiva. Il video continua con Mara Venier che cuoche le patate e continua a condividere il tramonto che si scorge da casa sua: “Guardate che meraviglia”.

La conduttrice televisiva ha poi condiviso una storia in cui si vede Alberto Matano arrivare da lei: “Evviva”. Tra i due conduttori Rai si è instaurata una profonda amicizia, tanto che Alberto Matano ha raccontato che la presentatrice è stata fondamentale per spingerlo a decidersi a convolare a nozze con suo marito Riccardo Mannino.