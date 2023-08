Alberto Matano festeggia l’amore con Riccardo, il merito è di Mara Venier

Alberto Matano non è solito parlare del proprio privato, che per anni ha tenuto ben segreto. Impeccabile e impettito mezzobusto del Tg 1, è stato solo con l’abbandono della scrivania e l’approdo a La vita in diretta che ha mostrato al pubblico il suo lato più umano, fino al coming out. Nessun segreto, dunque, sulle nozze celebrate in rito civile con il compagno Riccardo Mannino nel giugno dello scorso anno. Quel che non si sapeva, però, è che se Matano è convolato a nozze con il suo grande amore il merito è anche della collega e amica Mara Venier.

Alberto Matano: anche grazie a Mara ho sposato Riccardo

Il rapporto tra Alberto Matano e Mara Venier va ben oltre gli studi televisivi in cui si affiancano nel pomeriggio Rai. Quello tra il giornalista e la conduttrice (attualmente alle prese con screzi interni alla rete) “è stato un incontro magico. Un grande regalo per me, lei sa leggere oltre” ha raccontato Matano intervistato dal settimanale Oggi. “C’è la sua mano anche sulle mie nozze con Riccardo”.

Alberto Matano e l’avvocato Riccardo Mannino si conobbero più di 15 anni fa a una tranquilla cena con amici, da allora i due non si sono mai lasciati. Sempre al fianco l’uno dell’altro, ma se oggi portano le fedi al dito è grazie proprio a Mara Venier: “Una sera a cena – racconta Matano – ha cominciato a dirci: ‘Ma cosa aspettate a sposarvi?’.

E quando Mara Venier ordina, non si può che obbedire contenti: “Riccardo ha preso il telefono e ha iniziato a cercare una data. È cominciata la corsa contro il tempo per organizzare tutto in un mese e mezzo. La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo”. Un passo da cui non si torna indietro e che per Alberto Matano, a un anno dalle nozze, rappresenta “qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo. Consiglio a tutti”.

Lo step successivo che ci si attende – seppur la scelta dovrebbe essere libera – da una coppia di sposini, quello dei figli, non rientra invece nei piani del giornalista che, quando gli viene chiesto se sente la mancanza di un bambino, risponde: “Posso essere sincero? No. Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita, non vedo l’ora di passare del tempo con loro”.

Alberto Matano e Riccardo: un amore alla luce del sole

Alberto Matano proviene da una famiglia che lo supporta e lo ama, fa un lavoro che lo ha reso popolare e benestante e, forte anche di un grande coraggio proprio, vive oggi la propria relazione alla luce del sole. È un uomo fortunato, a guardarlo sembra facile, ma la dura realtà è che ancora oggi non tutti hanno il privilegio di poter amare chi gli pare. Per questo, l’esempio dell’autorevole giornalista che ha scelto di fare coming out con i suoi spettatori è prezioso e necessario.

“Tanti ragazzi mi hanno scritto, vittime di bullismo, adolescenti derisi per l’aspetto fisico o l’orientamento. Condividere ha avuto un peso“ aveva raccontato a Repubblica poco dopo le nozze. Lui stesso, purtroppo, nella sua vita professionale ha dovuto combattere pregiudizi e omofobia: “Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi, non trovando altri spunti, ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.