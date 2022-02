Alberto Matano: “Ho un compagno e voglio sposarmi”, la confessione a sorpresa

Alberto Matano si è raccontato in una lunga intervista, parlando a cuore aperto del suo compagno e del sogno di sposarsi. Il conduttore de La Vita in Diretta, che ha sempre vissuto nella massima riservatezza, anche in questo caso ha saputo parlare di sé con estremo tatto e senza scadere in rivelazioni scontate e fini a loro stesse, tra l’impegno per i diritti civili e il segreto del suo successo.

Alberto Matano sulle nozze e sui figli col compagno

Dopo la bocciatura del DDL Zan in Senato, Alberto Matano aveva colto l’occasione per fare coming out, utilizzando il suo ruolo in TV e soprattutto la sua notorietà per mandare un messaggio positivo contro l’omofobia.

Nonostante la sua grande riservatezza e la volontà di proteggere la sua vita privata a tutti i costi, per Alberto Matano è stato più importante difendere i diritti e schierarsi per una causa importante come quella dei diritti civili: “Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”, ha dichiarato nell’intervista al Corriere.

Una protezione per la sua vita e soprattutto la voglia di viverla senza etichette e senza alcun confine, motivo per il quale non aveva ancora parlato del suo privato. Un messaggio importante, il suo, che indirettamente invita tutti a vivere la vita e l’amore senza categorie; proprio per questo, ha spiegato, che se un giorno lui e il suo compagno decidessero di sposarsi lo annuncerebbero tranquillamente, condividendo la loro gioia con tutti. E a proposito di matrimonio, il conduttore non ha nascosto questo grande desiderio: “Magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…”.

Alberto Matano, giornalista e conduttore: la chiave del successo

Alberto Matano è un vero professionista e la sua carriera lo dimostra abbondantemente: giornalista e conduttore, attualmente è il volto de La vita in Diretta. Lui si definisce un “gentile determinato”, e forse è proprio questa la chiave del suo successo. Riuscire a portare avanti le proprie idee, battersi per esse, ma senza mai saltare lo step in cui si ascolta il parere degli altri, soprattutto quando si lavora in team.

Per Alberto Matano, la missione di un giornalista è quella di scendere in campo per difendere dei diritti. “Quando si parla di cose che la gente vive sulla propria pelle, è il momento di intervenire. Troppe persone si ergono a giudici delle vite altrui”, ha spiegato. Meno giudizi, quindi, e più fatti per difendere il prossimo. E questo traspare sempre dal conduttore, che attualmente è uno dei volti più amati della televisione, anche dagli ospiti stessi che sembrano essere sempre a proprio agio davanti a lui, e il motivo Matano lo riconosce bene: “Perché non ti aspetti la trappola, non sono uno di quelli che ti invita per metterti in difficoltà. Credo che oggi, per come va il mondo, le persone si debbano prima di tutto fidare. Un conto è avere autorevolezza, un conto è essere scorretti“.