Alberto Matano e Simona Branchetti, faida senza fine: l’ennesimo scontro

Sembrava pace fatta tra Simona Branchetti e Alberto Matano, dopo la polemica di alcuni giorni fa. Nelle ultime ore, invece, il volto di Pomeriggio Cinque ha attaccato su Instagram il collega della Rai, per aver negato una telefonata di chiarimento tra loro.

Alberto Matano e Simona Branchetti, la faida

Cosa è successo tra Matano e la Branchetti? Il conduttore de La Vita in Diretta aveva accusato la collega di Pomeriggio Cinque di avergli sottratto un ospite, e nello specifico Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, collegato in quel momento con il contenitore pomeridiano di Rai1. Ne era nato un caso durato per ore, con Matano visibilmente infastidito già a ridosso dell’accaduto.

Il giornalista non aveva risparmiato il suo disappunto, usando parole forti per i “mezzi”, giudicati scorretti, della concorrenza. A fine puntata, la Brachetti aveva risposto di rimando, adoperando toni ugualmente piccati, e giudicando “incomprensibile” la reazione del volto Rai, difendendo frattanto l’operato della sua inviata, Ilaria Dalle Palle.

A un certo punto però, l’ascia di guerra sembrava finalmente seppellita, per un presunto chiarimento telefonico tra i due. Telefonata di cui era stata la stessa conduttrice di Pomeriggio Cinque a parlare. “Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio accaduto con La Vita in Diretta e con Alberto Matano – aveva esordito lei – ho avuto il piacere di ricevere questa mattina una sua telefonata, e ha compreso che naturalmente non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di volere sottrarre alcun ospite”.

Secondo l’altra campana, tuttavia, non sarebbe andata proprio così. L’ex mezzo busto del Tg1, infatti, ha risollevato la questione, durante l’ospitata a Tv Talk, senza negare di aver sentito la collega, ma smentendo categoricamente il chiarimento.

“Devo dire che non c’è nulla da chiarire, io dico la verità, e l’ho detta in diretta perché io con il pubblico ho un rapporto chiaro, trasparente da sempre. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti”, ha spiegato il conduttore de La vita in diretta.

Poi ha aggiunto: “Quello che è accaduto è quello che può accadere quando ci sono più troupe nello stesso evento, sì. Noi però con la persona che in quel momento aveva una situazione di grande difficoltà, quindi sono casi che io maneggio con grande delicatezza, avevamo un appuntamento preciso”.

E ha riassunto brevemente la faccenda: “Mentre ero in diretta, la trasmissione di Canale 5 è entrata di fatto dentro la mia diretta e ho dovuto dirlo, poi l’ospite era su Canale 5, quindi bastava aspettare che finissi il collegamento e intervistare l’ospite? Io avrei fatto così. Detto questo, noi abbiamo chiaramente un rapporto concorrenziale con il programma della rete commerciale, ma i rapporti sono sempre stati di grande rispetto e diciamo di concorrenza e competizione sana. Quello che è accaduto mi dispiace perché è accaduto in diretta e, insomma, si poteva gestire in un altro modo”.

La dura replica della Branchetti

La risposta della giornalista di Canale Cinque non si è fatta per nulla attendere. Simona Branchetti è intervenuta su Instagram a gamba tesa, riprendendo il virgolettato del collega e scrivendo: “Pessimo Alberto Matano, che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?” Insomma, il polverone tra i due non si è placato di certo, anzi sembra proprio che la faida continui.