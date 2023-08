Alberto Matano, il lato inedito del suo amore per Riccardo Mannino: “Volevano colpirmi”

Fonte: IPA Alberto Matano

Alberto Matano è uno dei volti più amati di Rai1. Già mezzobusto del Tg1, con la conduzione di La Vita in Diretta ha conquistato una fetta di pubblico decisamente più ampia che, ogni giorno, lo segue con grande passione. Con una popolarità così spiccata, quindi, diventa inevitabile che la vita privata si mescoli a quella professionale. Ed è quanto accaduto anche a lui che, a un anno dall’unione civile con il suo Riccardo Mannino, si confessa rivelando un particolare inedito legato a chi sapeva della sua relazione con l’affascinante avvocato che è diventato suo marito l’11 giugno 2022.

Alberto Matano: “In Rai sapevano, volevano colpirmi”

Il suo coming out è stato tardivo, poiché è stato lui a scegliere i tempi e i modi per venire allo scoperto. Lo ha raccontato, ancora, in una lunga intervista rilasciata a Oggi nella quale ha spiegato cosa l’abbia spinto ad aprirsi con il pubblico: “Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta “il” Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita”.

E ancora: “Tutto è cominciato dal bullismo, a me è capitato a scuola, sono cresciuto in ritardo, mi prendevano in giro, fino a 16 anni ero alto 1 e 60, ero più esile. E poi c’è stata la legge sull’omofobia che in quei giorni era in discussione al Senato. Ho sentito un calcio nello stomaco, una ferita che si è riaperta. Ho avvertito il bisogno di dire la mia. Questo è stato il motore di tutto. Poi io e Riccardo ci siamo sposati e quindi è diventato inevitabile l’aspetto pubblico”.

Matano ha inoltre assicurato di essersi sempre sentito libero di essere se stesso ma che, inevitabilmente, qualcuno avrebbe utilizzato il suo amore per Riccardo Mannino per provare a indebolirlo: “Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi, non trovando altri spunti, ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.

Il ritorno in tv con La Vita in Diretta

Alberto Matano è pronto a tornare in tv con una nuova edizione di La Vita in Diretta. Il programma si scontra direttamente con Pomeriggio Cinque, com’è consuetudine, ma quest’anno si trova di fronte a un’avversaria diversa. Non c’è più Barbara D’Urso a sfidarlo a suon di ascolti ma Myrta Merlino, alla guida del contenuto pomeridiano di Canale5 e subentrata alla conduttrice partenopea dopo che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rivoluzionare completamente la narrazione delle Reti Mediaset.

La sua conduzione è stata confermata ben prima che si concludesse la stagione 2023 del programma ma potrebbe essere l’ultima, per lui, che è apparso dubbioso proprio durante la puntata finale di La Vita in Diretta. Tutto rimane però, ancora, nel campo delle più strette indiscrezioni. E sì, settembre è il mese della ripresa.