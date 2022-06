Alberto Matano si sposa, chi è e cosa fa il suo Riccardo

Di lui conosciamo solo il nome, Riccardo, eppure sta già facendo parlare di sé per essere il fidanzato di un noto conduttore televisivo. Parliamo del compagno di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, che è sempre stato gelosissimo della sua vita privata.

I due convoleranno presto a nozze, che secondo le indiscrezioni dovrebbero tenersi nei prossimi giorni e che dovrebbero essere officiate da una grande amica di Matano, Mara Venier.

Chi è Riccardo, il fidanzato di Alberto Matano

Alberto Matano è pronto a sposare il compagno Riccardo: il suo nome lo aveva rivelato lo stesso conduttore qualche giorno fa, e adesso non ha più intenzione di nascondersi.

Nonostante sia da sempre riservato e geloso della sua privacy, Matano è uscito allo scoperto: del fidanzato non si conosceva neanche il nome fino a pochi giorni fa. L’uomo sarebbe l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, cinquantacinque anni, sei più di Matano, che prima di diventare giornalista si era laureato anche lui in Giurisprudenza, fa sapere DiPiù Tv.

In più il settimanale Chi ha pubblicato le foto della coppia innamoratissima a passeggio per Roma. Camicia azzurra e pantaloncini di lino bianchi per Riccardo, che si mostra sorridente ai fotografi, cappellino blu e occhiali da sole invece per Matano, che probabilmente vuole sottrarsi agli obiettivi dei paparazzi: così sono apparsi negli scatti pubblicati dal giornale di Alfonso Signorini, che li ha beccati durante il loro ultimo “weekend da scapoli”.

Alberto Matano sposa Riccardo, la data delle nozze e la location

La notizia del matrimonio di Alberto Matano era trapelata proprio grazie a un’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi, che è poi stata ufficializzata dal diretto interessato. Al Fatto Quotidiano, il conduttore de La Vita in diretta aveva confessato: “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva”.

Il giornale diretto da Alfonso aveva inizialmente ipotizzato le nozze a luglio, ma pare che il matrimonio si svolgerà prima del previsto. “Sabato 11 giugno, il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l’esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna”, si legge sulle pagine del magazine. Il giornalista già qualche tempo fa aveva parlato di matrimonio, e non aveva nascosto il grande desiderio di costruire una famiglia: “Magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…”.

A officiare le nozze sarà Mara Venier, amica storica di Alberto, a cui per la prima volta il conduttore confidò di essere innamorato, senza però rivelare l’identità della sua “dolce metà”. Anche in questo caso la notizia era stata anticipata da Chi, e la conferma è arrivata a Domenica In, durante l’ultima puntata.

“Se cominciamo così, non lo so come faremo. Mi commuovo oggi, così poi dopo non mi commuovo più. Meglio che rimaniamo in strettissimo riserbo”, ha detto in preda all’emozione Matano, che ha continuato dicendo: “Grazie Mara, grazie di questa sorpresa. Per la seconda volta ho pianto in televisione insieme a te. Non finisce qui, non ti dico niente però non finisce qui!”.