“Domenica In”, Mara Venier: “Tu sai perché”. La dedica ad Alberto Matano

Un’edizione lunghissima, quella di Domenica In, che Mara Venier ha concluso con grande commozione. Aveva promesso che non avrebbe pianto e, invece, si è fatta vincere dall’emozione, anche per il suo grande amico Alberto Matano. A luglio, infatti, officia il suo matrimonio. Una scelta che, per il conduttore di La Vita in Diretta, rappresenta l’inizio di una nuova vita all’insegna dell’amore ma anche della libertà sacrosanta di poter essere quello che è. E di amare il suo compagno, alla luce del sole.

Domenica In, la dedica di Mara Venier ad Alberto Matano

La notizia circola da giorni, senza che i diretti interessati si siano sottratti alle dichiarazioni. Mara Venier, grande amica di Alberto Matano, officia il suo matrimonio a luglio. L’annuncio, dapprima trapelato come indiscrezione poi reso ufficiale dalla sorpresa della conduttrice veneta a La Vita in Diretta, è stato trattato con un’esplosione di gioia.

Il giornalista, al timone del rotocalco di Rai1 ormai da anni, non ha saputo trattenere le lacrime quando ha visto la sua amica Mara Venier irrompere nello studio. Aveva già avvertito che qualcosa stesse bollendo in pentola, ma non immaginava nemmeno che si potesse trattare di una sorpresa del genere: “Se cominciamo così, non lo so come faremo. Mi commuovo oggi, così poi dopo non mi commuovo più. Meglio che rimaniamo in strettissimo riserbo”. E ha continuato: “Grazie Mara, grazie di questa sorpresa. Per la seconda volta ho pianto in televisione insieme a te. Non finisce qui, non ti dico niente però non finisce qui!”.

Non poteva mancare, quindi, una dedica per lui a Domenica In. “Questa è per il mio amico Alberto Matano, tu sai perché“: queste le sue parole, pronunciate appena prima che Andrea Sannino cantasse la sua Abbracciame, inno d’amore ma anche di grande speranza.

L’amicizia tra Mara Venier e Alberto Matano

Sono colleghi di lavoro, ma anche grandi amici. L’intesa tra Alberto Matano e Mara Venier è scattata praticamente subito e, da quel momento, il loro legame si è fatto sempre più forte. Non mancano infatti le occasioni per vedersi anche fuori dagli studi di Rai1. Il giornalista è infatti ospite fisso delle cene tra amici che la conduttrice veneta organizza presso il suo loft di Roma.

Sono il traino l’uno dell’altra: non mancano, infatti, di supportarsi nelle loro rispettive trasmissioni. Matano, poi, non ha mancato di occupare la sedia di fronte a Mara Venier, quella che riserva ai suoi ospiti per le lunghe ed emozionanti interviste che – di domenica in domenica – affronta con grande sensibilità.

Non è quindi un caso che abbia scelto che sia proprio lei a officiare le sue nozze col compagno Riccardo, annunciate dopo un percorso difficile e nel quale Matano ha voluto proteggere quest’amore con tutte le sue forze. Dopo il coming out, avvenuto proprio a La Vita in Diretta, ha sentito che non vi fossero più ostacoli. Le nozze sono previste per luglio, con Mara Venier protagonista di una clamorosa investitura.

Si potrebbero definire quasi anime gemelle. Il loro legame, cresciuto anno dopo anno, è stato coltivato subito dopo il ritorno in Rai della Venier, che si è ripresa il posto che le spettava dopo un periodo particolarmente difficile e che ha riguardato la sua vita privata e la sua vita professionale. Niente, ora, può più fermarli: il matrimonio di Alberto Matano è uno degli eventi più attesi dell’estate 2022.