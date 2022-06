“Officia Mara Venier”. Alberto Matano si prepara alle nozze: c’è la data

Non è passato molto tempo da quando Alberto Matano ha raccontato di avere un fidanzato e di volersi sposare. Il conduttore, noto da sempre per la sua privacy e intimità, ha voluto fare coming out, parlando del proprio compagno e del loro futuro insieme. Un futuro in cui, in lontananza (ma non troppo), possiamo avvertire chiaramente il suono delle campane a nozze, perché, secondo un’indiscrezione, ci sarebbe la data e persino l’officiante, che è super speciale.

Alberto Matano si sposa: i dettagli e la data

Ad anticipare i primi dettagli delle nozze di Matano è stata la rubrica Chicche di Gossip di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Alberto Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier“, così ha scritto il magazine, condividendo alcune informazioni sul grande giorno.

Il conduttore de La Vita in Diretta è legato a una persona da tanti anni, di cui non si è mai conosciuta l’identità. Questo aspetto non sorprende nessuno: è un personaggio di spicco della televisione italiana, ma ha sempre protetto la sua vita privata e sentimentale, vivendo la sua storia d’amore lontana dalle luci dei riflettori. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che la renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”. E lo ha fatto, ha mantenuto la sua parola: ha annunciato al contempo di avere un compagno e di volersi sposare.

La cerimonia è officiata da Mara Venier

La data di nozze è vicinissima, e di certo emoziona la scelta di Alberto di avere al proprio fianco nel giorno più speciale la conduttrice Mara Venier. Eppure, la sua decisione non stupisce. Infatti, nel corso di una puntata di Domenica In risalente al lontano 2019, la Venier aveva fatto una battuta sul suo matrimonio. “Matano si sposa, ragazzi, mi compro già il cappellino con la veletta”. Aveva lasciato intendere di essere pronta per le sue nozze.

Ai tempi, Matano aveva replicato che lei avrebbe dovuto essere sua testimone. “Io testimone? Sono felice di essere la vostra testimone: facciamolo subito e non perdiamo più tempo”. La Venier in questo caso veste un ruolo ancor più speciale, secondo il magazine Chi, che è riuscito a scoprire l’informazione: l’officiante della cerimonia.

Il coming out di Alberto Matano

A lungo non abbiamo saputo molto della vita privata del conduttore. Nonostante la conferma della relazione, solo in seguito ha fatto coming out, in concomitanza con la bocciatura del DDL Zan in Senato. Al Corriere, ha detto: “Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”. Intenzioni di certo lodevoli, ma ora è il momento di sognare in grande e di dire “sì”.