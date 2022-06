Nozze Alberto Matano, la prima confessione dello sposo Riccardo Mannino

Fonte: IPA Matrimoni vip 2022, le nozze dei famosi

Se oltre oceano non si parla d’altro che delle nozze di Britney Spears e di quelle (ancora presunte) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, in Italia il matrimonio di Alberto Matano sta spopolando. L’11 giugno, infatti, il conduttore si è unito civilmente al compagno Riccardo Mannino. E in esclusiva, sul noto settimanale Chi, arrivano le prime parole dell’avvocato cassazionista, che non ha mai rilasciato una dichiarazione pubblica prima, insieme all’album fotografico del loro grande giorno.

Alberto Matano, per la prima volta parla il marito Riccardo Mannino

Stanno insieme da 15 anni, e abbiamo visto il suo volto per la prima volta il giorno delle nozze: parliamo di Riccardo Mannino, il neo marito di Alberto Matano. Lo stesso conduttore de La vita in diretta ha tenuto celata la sua love story per tutti questi anni, e la sua omosessualità, svelata, durante una intervista al Corriere della Sera, solo pochi mesi fa.

Ma chi è Riccardo Mannino? 55 anni, avvocato della Cassazione, sappiamo pochissimo di lui. La coppia ci tiene alla propria riservatezza, ma ha voluto condividere, sulle pagine di Chi, le foto del giorno più bello, quello delle loro nozze. E per questa occasione, il “misterioso” sposo ha parlato per la prima volta:

“Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita” ha dichiarato Riccardo sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Un amore solido, che non è stato scalfito dal passare del tempo, e che è stato finalmente coronato con questa cerimonia.

“Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante” ha aggiunto Alberto Matano. “Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore”. Il conduttore aveva condiviso, proprio pochi giorni prima del matrimonio, durante una delle ultime puntate de La vita in diretta, la gioia per questo momento, così come i dubbi e le ansie prima del Sì.

Le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono uniti civilmente lo scorso 11 giugno, in una cerimonia commovente ufficiata da un’ospite d’eccezione: Mara Venier.

Il giornalista e il compagno hanno detto sì in uno splendido resort a Labico, poco fuori Roma. Tra i circa 200 invitati c’erano anche molti volti noti: il senatore Pier Ferdinando Casini, Claudio Santamaria con Francesca Barra e Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales, i direttori Rai Stefano Coletta, Antonio Di Bella e Simona Sala.

Mara Venier ha anche svelato che è stata lei a spingerli a sposarsi, solo due mesi fa, mettendo subito in moto la macchina organizzativa: “Quando li ho visti insieme ho detto perché non vi sposate? Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa. Da lì è partito tutto, tutta la macchina. Abbiamo deciso insieme la data”.

Insomma, zia Mara ancora una volta ha fatto trionfare l’amore, non sullo schermo ma nella vita reale.