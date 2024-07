Le novità della nuova edizione di "Domenica In": cosa sappiamo sulla stagione in partenza a settembre con Mara Venier (per l'ultima volta)

Fonte: IPA Mara Venier

Domenica In è l’appuntamento fisso della stagione televisiva. Ritrovare Mara Venier e la domenica di Rai1, in partenza da settembre, è quasi un porto sicuro per gli spettatori. Negli anni, abbiamo visto la conduttrice cucire il programma a sua immagine e somiglianza: una scelta azzeccata, visto che è la “Zia d’Italia”, in grado di farci sentire con lei durante la trasmissione. Ma ci sono alcune novità in vista per la nuova stagione, a partire dal cambio di regista.

Domenica In, le novità della nuova stagione

Come di consueto, a settembre torna immancabilmente l’appuntamento con Domenica In e Mara Venier. Più volte ha ammesso di essere “stanca”, ma la “Zia d’Italia” non rinuncia ancora una volta a tornare in video ogni domenica, raddoppiando i suoi impegni televisivi con un dating show dedicato alla terza età al sabato pomeriggio.

Dagospia, però, ha lanciato parecchie indiscrezioni riguardo a come sarà la nuova stagione di Domenica In. “La nuova edizione dovrebbe presentarsi al pubblico con alcune novità, per evitare per tutte le tre ore lo schema dell’intervista, si pensa a un talk iniziale e a un cast fisso al femminile. Novità anche per la regia che sarà affidata a Duccio Forzano”.

Mara Venier pronta a tornare a Domenica In

“Non so resistere. Prima mi dico ‘Mara, stattene a casa’. Se la Rai insiste, ci rifletto, ma poi accetto perché mi piace lavorare. E in questa azienda Domenica In è l’unico programma che sento mio“. Più volte, in effetti, la Venier ha rivelato di essere a un passo dal ritiro. Nonostante il desiderio del marito Nicola Carraro (con cui ha festeggiato diciotto anni d’amore), alla fine la conduttrice è pronta per tornare per una nuova edizione. E con qualche cambiamento in vista.

In realtà, è da un po’ che la Venier pensava a una sorta di rivoluzione, senza tradire quella che è di fatto l’identità del programma: un modo per tenere compagnia al pubblico. “Vorrei apportare qualche novità e pensare a un gioco da fare con il pubblico da casa. Mi manca la signora che mi racconta che cosa ha cucinato”. Al momento non è chiaro se questa modifica verrà apportata, ma la volontà della Venier è di tornare alle origini. Ai talk di una volta, in cui i protagonisti non erano solo i vip, ma il pubblico da casa che veniva così coinvolto in prima persona.

La nuova edizione potrebbe essere l’ultima per la Venier. Almeno così ha annunciato a giugno 2024, dicendo “addio” a Domenica In. “Vorrei che la prossima Domenica In sia all’insegna della condivisione. Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”, ha detto a Tg1 Mattina Estate. Ma la (probabile) fine del suo percorso nella trasmissione è segnata da un nuovo inizio e da una spinta importante: l’ultima edizione è stata la peggiore di sempre per la Venier. Probabilmente c’è voglia di riscattarsi, di chiudere questo percorso artistico lasciando un ricordo indelebile nel pubblico. Senza comunicati da leggere in diretta.