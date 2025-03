Fonte: IPA Mara Venier a Domenica In

Musica, spettacolo e recitazione sono gli ingredienti della nuova puntata di Domenica In con la mitica Mara Venier, pronta a festeggiare un compleanno speciale: quello dell’amico Bobby Solo. Un ampio spazio sarà poi dedicato a Mare Fuori, la serie cult della Rai che tornerà presto in onda con la quinta stagione.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 16 marzo

Domenica 16 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventisettesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con uno spazio dedicato agli ottant’anni di Bobby Solo, che il cantante compirà il prossimo 18 marzo. L’artista è un amico di vecchia data di Zia Mara ed è spesso ospite della trasmissione all’interno dei talk dedicati alla musica e allo spettacolo.

Questa volta però Bobby – il cui vero nome è Roberto Satti – avrà uno spazio celebrativo tutto per lui. In studio si ripercorrerà la sua lunga carriera e non mancheranno sorprese ed esibizioni live di alcuni dei suoi più grandi successi come Una lacrima sul viso, oltre che un omaggio ad Elvis Presley con il brano Hound Dog. Il legame tra l’artista romano e il re del rock and roll è sempre stato indissolubile.

Se c’è stata una figura che fin da subito ha guidato Bobby Solo verso la sua grande carriera come musicista e cantante è stato senz’altro quella di Elvis Presley. Come lo stesso Bobby ha ammesso più volte, senza l’influenza di Elvis la sua carriera non sarebbe neanche mai iniziata: anzi, probabilmente avrebbe seguito le orme del padre nel mondo dell’aeronautica.

Tornando alla nuova puntata di Domenica In, lo spazio dedicato alla musica continuerà con Sandro Giacobbe, che sarà ospite con la moglie Marina Peroni, per raccontare la sua battaglia contro la malattia. Un tumore alla prostrata per il quale si è dovuto sottoporre qualche tempo fa ad una delicatissima operazione. L’artista canterà in studio anche alcuni suoi famosi brani come Signora mia e Sarà la nostalgia.

Ancora musica con i Coma_Cose, i coniugi Edipo e California, che canteranno il loro ultimo successo – Cuoricini – presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

Gli altri ospiti di Domenica In

Oltre alla musica, al centro della nuova puntata di Domenica In pure il cinema e la tv. Mara Venier intervisterà Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film Eyes Everywhere per la regia di Simona Calo.

L’attore Rocco Papaleo presenterà invece l’ultimo film che lo vede protagonista US Palmese per la regia dei Manetti Bros., e al cinema dal prossimo 20 marzo.

Spazio infine al ritorno di Mare Fuori, una delle serie tv più amate degli ultimi anni. La Venier accoglierà in studio alcuni protagonisti della quinta stagione in onda su Rai2 dal prossimo 26 marzo. Ci saranno: Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo).

La puntata di Domenica In si concluderà con Le Orme, storica band degli anni Sessanta e Settanta, che presenterà l’evento Le orme Plays Venice e si esibirà con i brani Amico di ieri e Acqua di Luna; con loro pure il cantante Luca Minnelli.