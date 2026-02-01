Teo Mammuccari come Elvis a Domenica In, Mara Venier scatenata balla con tutti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Mara Venier

È una Mara Venier scatenatissima quella che vediamo nello studio di Domenica In il 1 febbraio 2026, in una puntata che, come sempre prima di Sanremo, ricorda i grandi della musica italiana. In studio molti dei protagonisti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston e se Bobby Solo è inarrestabile alla chitarra, il suo “sosia” Teo Mammuccari sconvolge in rosa. La padrona di casa, intanto, si scatena sul rock ‘n roll e balla un po’ con tutti.

Il salotto della domenica si apre così, con un viaggio tra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, le sue voci indimenticabili e quelle canzoni che, a distanza di decenni, riescono ancora a far cantare intere generazioni. Tra racconti, aneddoti e ospiti dal pedigree sanremese, il clima è quello della rimpatriata affettuosa. Ma come spesso accade, basta poco perché la nostalgia lasci spazio all’improvvisazione, all’ironia e a quel caos che rende Domenica In un appuntamento sempre imprevedibile.

Teo Mammuccari in rosa è senza freni

Teo Mammuccari fa il suo ingresso in studio e non possiamo dire che non si noti. Vestito con una tutina rosa shocking attillata che sembra un omaggio molto libero – e molto ironico – a Elvis Presley, si prende subito le risate dello studio (e di chi guarda da casa). Al suo fianco Bobby Solo, icona intramontabile della musica italiana, con cui Mammuccari si lancia in Un cuore matto di Little Tony senza prendersi troppo sul serio. Anzi, per niente.

“Mi hai fatto vestire come un deficiente”, scherza subito con Mara Venier, strappando risate a tutto lo studio. Poi confessa: “Io pensavo di essere sexy invece quando sono uscito mi hanno detto ‘Oddio non te se po’ guardà'”. Non possiamo dargli torto.

Da lì è il caos. Lui presenta i musicisti navigatissimi della band di Bobby Solo per giovani esordienti alle prime armi e quando il cantante si stufa e intona Blue Suede Shoes, tutti i presenti in studio salgono sul palco a cantare e ballare come a una festa di paese. Bobby è inarrestabile: lui è lì per suonare e che nessuno glielo impedisca. Ma sull’assolo alla chitarra Mammuccari prende il microfono e canta: “Bobby te devi fermà, c’è la pubblicità”. Mara Venier, piegata in due dalle risate, assiste al siparietto senza riuscire a spiccicare parola.

Mara Venier balla scalza a Domenica In

Se c’è una vera regina, però, quella è proprio lei: Mara Venier. La padrona di casa ormai la conosciamo bene e non è certo una che si tira indietro quando c’è da divertirsi. Questa domenica però si lascia andare completamente e non perde occasione per ballare con chiunque gli capiti a tiro.

Già dai primi minuti della puntata la vediamo avvinghiata in un lento con Michele, che però interrompe perché non le va bene la canzone Stranger in the night proposta dalla band. Poco dopo ripete la scena con Paolo Mengoli.

Scalza si scatena sulle note del rock and roll suonato da Bobby Solo e la sua band e poi di nuovo sul palco durante la festa improvvisata da Teo Mammuccari/Elvis Presley e lo stesso Solo. Vuole giocare e ci riesce alla perfezione in una puntata tutta dedicata alla musica dove non mancano gli omaggi e i ricordi alle voci indimenticabili della canzone italiana.