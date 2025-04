La sorpresa di zia Mara per i 60 anni della collega e amica, celebrata nel salotto di Caterina Balivo insieme al marito Giovanni Terzi

Fonte: IPA Mara Venier e Simona Ventura

Sorpresa per Simona Ventura a La volta buona di Caterina Balivo, dove è intervenuta in collegamento con il marito Giovanni Terzi per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Tra un filmato e un aneddoto, la conduttrice piemontese ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell’amica e collega Mara Venier, con la quale è tornato il sereno solo da qualche anno, dopo un lungo periodo di allontanamento. Nonostante questo, però, è sempre stato un rapporto vero, profondo e sincero, e le parole di Zia Mara hanno commosso Super Simo.

Le dolci parole di Mara Venier per Simona Ventura

A La volta buona Caterina Balivo ha ripercorso i momenti più importanti, sia privati sia professionali, dei 60 anni di Simona Ventura. Tra questi anche l’amicizia con Mara Venier che, ad un certo punto, si è interrotta per poi tornare più forte di prima.

Subito dopo è intervenuta telefonicamente la signora della domenica che ha condiviso una riflessione verace, com’è del resto nel suo stile: “Tanti auguri Simona, te li ho fatti anche stamattina alle sette. Ho sentito il servizio di prima e voglio dire che siamo state due cogl*one a non parlarci e frequentarci per tanti anni“.

La Venier ha poi ringraziato Giovanni Terzi, a quanto pare l’uomo che è riuscito a riavvicinarla alla Ventura. “Sapevo che faceva bene a lei e a te”, ha replicato lo scrittore e giornalista.

Mara ha detto grazie anche a Super Simo per la sua vicinanza in questo periodo tutt’altro che facile: da mesi la padrona di casa di Domenica In deve fare i conti con alcuni problemi di salute, i suoi e quelli del marito Nicola Carraro.

Quest’ultimo si è prima sottoposto ad un’operazione all’ernia, poi ha riscontrato delle difficoltà ai polmoni. E per amore Mara ha scelto di lasciare Roma e traslocare a Milano, dove Carraro ha sempre vissuto prima di innamorarsi della moglie e dove sta seguendo delle cure specialistiche. L’83enne non può più fare viaggi lunghi e anche per questo ha deciso di vendere la sua casa di Santo Domingo.

“Voglio ringraziare Simona che in questo mio momento particolarmente difficile è la persona che mi sta più vicina. E anche Giovanni, lui sa il motivo”, ha affermato Mara Venier a La volta buona. La Ventura si è commossa ed emozionata ha replicato: “Non lo facciamo più, ti voglio bene!”.

L’amicizia tra Mara Venier e Simona Ventura

Mara Venier e Simona Ventura si conoscono dagli anni Novanta. Sono diventate subito amiche e per un certo periodo hanno condiviso pure lo stesso contesto familiare. La Ventura ha amato in passato Gerò Carraro, il figlio che Nicola – marito di Mara – ha avuto dal suo precedente matrimonio. Le due si sono poi allontanate e per otto anni sono state separate.

“Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate”, aveva spiegato una volta la Ventura.

La pace ufficiale è stata poi sancita a Domenica In: “Ci conosciamo da un po’. Siamo state molto amiche, per un periodo ci siamo allontanate. Con tutto quello che abbiamo vissuto… Quando due persone non comunicano, questo succede. La poca comunicazione da adito a tutti di inserirsi, a dire grandi cretinate. E noi che siamo due testone, crediamo a tutto”.