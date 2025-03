Fonte: IPA Mara Venier

Non è un periodo facile, per la famiglia di Mara Venier, che sta affrontando con grande coraggio la malattia del marito Nicola Carraro. E così, anche quando è in diretta tv a Domenica In, il pensiero corre sempre verso di lui. Il produttore cinematografico non ha nessuna intenzione di arrendersi e la sua salute sta migliorando ma, nel frattempo, la conduttrice veneta si è trasferita a Milano per stargli vicino e perché lui stia accanto ai suoi figli. È dei giorni scorsi l’immagine di lui in sedia a rotelle, ma sorridente, ed è proprio questo disagio temporaneo che l’ha fatta commuovere di fronte alle dichiarazioni di Sandro Giacobbe. Ma cos’è accaduto in diretta tv?

Mara Venier piange per il marito Nicola Carraro

Ospite a Domenica In, Sandro Giacobbe ha raccontato di essere costretto in sedia a rotelle da qualche mese per ordine dei medici, che temono in una frattura del bacino: “Aspettavo questo momento per spiegare a tutti che dal 7 gennaio ho avuto un problema all’anca“, ha spiegato l’artista, ” purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa la terapia non ha agito come doveva“. Così ha deciso di non uscire da allora, perché non venisse fotografato in quella condizione: “Ho paura di quello che potrebbe dire la gente vedendomi in carrozzina”.

Da qui, le lacrime in diretta della conduttrice Mara Venier, la quale ha inevitabilmente pensato allo stato di salute di suo marito. Giacobbe, che era in studio con la moglie Marina Peroni, ha quindi voluto rivolgere un pensiero a Nicola, che si trova nella medesima condizione: “Mandiamo un grande abbraccio anche a Nicola”, ha dichiarato, “Devi essere forte Mara, io so come stai”, ha aggiunto, mentre lei si abbandonava al pianto.

Come sta Nicola Carraro

Da qualche mese in cura per l’acuirsi di una patologia polmonare di cui soffre da tempo, Nicola Carraro sta affrontando questi mesi difficili con il suo solito buonumore. Anche adesso che non può camminare per il dolore che gli causa un’ernia del disco. E proprio nei giorni scorsi si è mostrato in sedia a rotelle: “Buon giorno amici sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”, ha detto, “non cammino dal dolore”.

È da qualche mese che Mara Venier si sposta tra Roma e Milano per stare al fianco di suo marito, che sta affrontando un periodo di grande fragilità. Lo avevano salutato perfino Lino Banfi dal palco di Sanremo: “Salutiamo insieme un ammiratore mio, più tuo che mio Mara. È il marito di Mara. Mara non lo fa capire ma è preoccupata“, aveva detto l’attore, cogliendo così di sorpresa la conduttrice che si era nascosta dietro il bouquet di fiori che aveva appena ricevuto per coprire le lacrime.

Lui, però, non si dà per vinto: “Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua. Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate”. La coppia è tornata a vivere nella casa milanese che è stata anche il regalo di nozze di Mara Venier.