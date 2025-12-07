Mara Venier si commuove a Domenica In: “Era un bravo ragazzo”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Commozione a Domenica In nella puntata di domenica 7 dicembre, quando Mara Venier ha reso omaggio a Sandro Giacobbe, recentemente scomparso all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. La conduttrice veneziana, visibilmente emozionata, ha faticato a trattenere le lacrime ricordando l’artista e la sua lunga carriera, così come il rapporto umano che si era creato negli ultimi anni.

Domenica In, le parole di Mara Venier su Sandro Giacobbe

A Domenica In un doveroso omaggio a Sandro Giacobbe. Mara Venier ha mostrato – durante l’intervista a Mogol – una clip in cui ha ripercorso le apparizioni di Giacobbe nel suo salotto. Più volte è stato ospite insieme alla moglie Marina Peroni.

In quelle occasioni, Sandro aveva parlato con delicatezza e discrezione della malattia che lo accompagnava da tempo, raccontando la sua quotidianità tra cura, musica e famiglia.

“Negli ultimi 2 anni era venuto qui ospite a Domenica In, abbracciamo la moglie Marina. Due brave persone“, ha detto Zia Mara visibilmente provata ed evidenziando la sensibilità e la gentilezza del cantautore. Lo studio è rimasto in silenzio, sospeso nell’emozione di un momento che ha unito pubblico e ospiti in un ricordo condiviso.

Anche Mogol ha voluto dire qualcosa su Giacobbe, tracciando un ritratto affettuoso dell’uomo dietro l’artista. “Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d’oro. Era dolcissimo, bravo, generoso”, ha dichiarato, sottolineando quanto la sua umanità fosse apprezzata non solo dal pubblico ma anche da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo da vicino.

Le parole del celebre paroliere hanno aggiunto spessore all’omaggio, restituendo l’immagine di un uomo che, al di là dei successi musicali, aveva saputo conquistare affetti e stima sincera.

Domenica In, l’omaggio al cantante Sandro Giacobbe

Il ricordo di Sandro Giacobbe a Domenica In ha trasformato la puntata in un momento di raccoglimento, in cui la musica e la memoria personale si sono intrecciate.

Mara Venier ha scelto di condividere il dolore e l’affetto con il pubblico, raccontando quanto le visite di Giacobbe nel suo salotto fossero state speciali, non solo per le canzoni e le interviste, ma anche per la possibilità di accompagnarlo, in qualche misura, lungo la sua battaglia silenziosa contro la malattia.

Non soltanto un artista capace di emozionare con le sue canzoni, ma anche un uomo dal cuore generoso, che ha lasciato un segno indelebile nelle persone che lo hanno conosciuto.

Sandro Giacobbe si è spento all’età di 75 anni, dopo un decennio di cure e dolore, che – nonostante tutto – gli avevano mostrato una nuova maniera di vivere la vita. Dal tumore alla prostata nel 2015, poi, gli era stato diagnosticato un meningioma, una forma di cancro che colpisce le meningi.

Lo scorso marzo era tornato in televisione, non solo a Domenica In ma anche a Verissimo e a La Volta Buona, dove aveva parlato con grande schiettezza delle evoluzioni della patologia che aveva colpito anche le ossa e per questo il cantante era costretto ad utilizzare una sedia a rotelle

Negli ultimi anni della sua vita aveva inoltre scelto di indossare una parrucca che chiamava scherzosamente Teresa.

