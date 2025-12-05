Sandro Giacobbe, chi è la moglie Marina Peroni

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è la moglie di Sandro Giacobbe: Marina Peroni

La morte di Sandro Giacobbe non è giunta in maniera improvvisa. Il celebre cantante ha dovuto fronteggiare una lunga malattia. Al suo fianco ha sempre avuto sua moglie Marina Peroni, che ha avuto modo di raccontare i tanti momenti delicati vissuti nel corso degli ultimi anni. Ecco cosa sappiamo su di lei e il suo grande legame con l’ormai compianto marito.

Chi è Marina Peroni

Sempre stata al suo fianco, Marina Peroni, moglie amorevole e forte di Sandro Giacobbe. Erano stati fianco a fianco anche durante l’ultima intervista concessa dal cantante, a maggio 2025, ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

Nata nel 1976, Marina era molto più giovane di suo marito, classe 1949. Una differenza sostanziale di ben 27 anni. Una distanza anagrafica che non ha mai rappresentato un problema per loro. Sono stati infatti fianco a fianco per ben 15 anni, fino alla fine, giunta a pochi giorni dal 76esimo compleanno dell’uomo (14 dicembre).

Sappiamo di lei che aveva conosciuto Sandro Giacobbe nel 2010. Un grande amore, culminato nel matrimonio molti anni dopo, nel 2022. Insieme hanno vissuto momenti splendidi e attraversato percorsi atroci, come quello del tumore alla prostata, che ha infine condannato il cantautore.

Laureata in psicologia, Peroni ha scelto la strada dell’arte. è infatti attrice e cantautrice. I due hanno collaborato a due brani: Ali per volare e Il nostro tempo.

Erano stati proprio loro a raccontare di quel primo incontro, ospiti di Mara Venier. Lei era una corista ma poi, piano piano, la coppia si è resa conto che una scintilla era chiaramente scattata. Si sono innamorati e sposati dopo un lungo fidanzamento.

Un amore vero, nonostante l’età

Svariati i salotti frequentati dalla coppia, presente anche a La Volta Buona. In questa circostanza aveva raccontato:

“Da una persona grande come lui, si impara tutto. Come prendere la vita, cucinare, vivere. Ti insegna tante cose relative a ogni aspetto. Chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita”.

La coppia aveva poi vissuto grande amarezza dovuta alle tante voci messe in circolo. Quando tra due soggetti c’è grande differenza d’età e uno dei due è ben noto, si fa presto a parlare di relazione finta e per interesse: “Dicevano che volessi i suoi soldi o che intendessi sfruttarli per cantare. Io però ho sempre cantato e realizzato il mio sogno. Forse non a grandi livelli, ma è comunque stato stupendo”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!