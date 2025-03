Mara Venier, la romantica fuga con il marito Nicola Carraro

Fonte: IPA Mara Venier e il marito Nicola Carraro

Dopo le lacrime, un grande sorriso. Mara Venier, per qualche giorno libera dagli impegni di lavoro, è corsa dal marito Nicola Carraro, che si trova a Milano per sottoporsi a delle cure. Per la coppia è un momento difficile, con la grande paura dovuta alla malattia di Nicola. Eppure, Mara e il compagno trovano la forza di continuare a divertirsi, godersi la natura e il loro amore. Sono scappati dalla città per una romantica gita alle terme.

Mara Venier: “Sono con l’amore mio”

Non molte ore prima, Mara Venier non era riuscita a trattenere le lacrime negli studi di Domenica In pensando alla malattia del marito Nicola. Ben presto, però, la zia della televisione italiana ha ritrovato il sorriso e il merito è proprio di Nicola. “Ieri Domenica In, trenino, Milano e adesso siamo con l’amore mio” ha raccontato in una storia pubblicata su Instagram la conduttrice. Nel video, Mara appare stanca ma sorridente, seduta al fianco del suo Nicola, entusiasta all’idea di trascorrere qualche giorno di serenità e relax in compagnia della moglie.

“Si va ad Abano Terme” spiega Venier, e poco dopo arriva la conferma di Nicola, con tanto di pollice all’insù. Per la coppia si tratta di una gita romantica, ma che forse avrà anche effetti benefici per Nicola, che si trova a Milano per sottoporsi a serie cure mediche. Sul retro del van su cui viaggia la coppia, infatti, si nota la carrozzina su cui Carraro è da qualche tempo costretto a muoversi.

La malattia di Nicola Carraro

Nicola Carraro, affermato produttore ed editore, sta ormai da mesi affrontando gravi problemi di salute. A inizio anno, con un post sui social, ha raccontato di essere alle prese con “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”. Da anni Carraro soffre di problemi respiratori a causa di una patologia polmonare, cui adesso si aggiungono i dolori legati al problema alla schiena. “Ora sto molto meglio, sto facendo terapia. – ha raccontato il produttore che si è trasferito a Milano per essere seguito da un’equipe medica specializzata – Ho perso 9 chili e sono qui”. Non è facile, eppure Nicola non perde la determinazione: “Bene ragazzi, alzate i cuori, tra poco tornerò in attività. Non preoccupatevi”. Trova anche il coraggio di scherzare sull’ormai necessario utilizzo della carrozzina: “Così mi ritrovo”.

Se Nicola Carraro è in grado di affrontare con il sorriso anche i momenti più difficili, è merito anche di Mara Venier, che gli è sempre stata al fianco, nonostante gli incombenti impegni lavorativi. La gita alle terme ne è una prova: Mara corre dal suo amore appena può e trascorre con lui tutto il suo tempo libero. “Non bisogna mai arrendersi, la speranza non deve morire” sono state le commosse parole della conduttrice. E pensava anche al marito durante l’intervista al cantautore genovese Sandro Giacobbe, anch’egli in carrozzina a causa di un tumore alle meningi.

È la testimonianza di un amore grande e complice, che resiste e diventa sempre più forte nonostante i pregiudizi. Inizialmente, infatti, la “donna di spettacolo” Mara Venier non era ben vista dalla famiglia e dagli amici di lui, rampollo di una famiglia di colti e rinomati editori. Si sbagliavano tutti e, dalle dolci nozze nel 2006, Mara e Nicola assieme sono sempre più felici.