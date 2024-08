Quando inizia Domenica In 2024: la data e le novità

Mara Venier torna su Rai 1 con Domenica In dal 15 settembre. Si vocifera che potrebbe essere la sua ultima stagione, ma non è ancora confermato nulla

Settembre si avvicina e, con esso, il ritorno di un’icona della televisione italiana: Mara Venier. La conduttrice più amata della domenica è pronta a riprendere le redini di Domenica In, lo show che da anni tiene compagnia agli italiani nel pomeriggio festivo. Ma c’è un retrogusto amaro in questa rentrée, perché potrebbe essere l’ultima volta che la vedremo nel ruolo di padrona di casa. E le voci sul suo possibile ritiro dal piccolo schermo iniziano a farsi sempre più insistenti.

Una competizione infuocata nel pomeriggio televisivo

La data da segnare è il 15 settembre, quando su Rai 1 Mara Venier tornerà in diretta. Ma attenzione, perché dall’altra parte del telecomando c’è Amici, il talent show di Maria De Filippi, pronto a rubare la scena con nuovi allievi, ballerini e cantanti. È una guerra a colpi di audience, dove ogni dettaglio conta. La Rai, per non rimanere indietro, ha deciso di giocarsi il tutto per tutto con uno studio rinnovato e una sorpresa: un talk show di attualità in apertura, per agganciare il pubblico fin dai primi minuti.

L’estate, però, non è stata clemente con la regina del pomeriggio, e non solo perché è stata ricoverata. Le repliche di Domenica In, proposte dalla Rai durante i caldi mesi estivi, si sono rivelate una vera debacle. Share disastrose, spesso sotto il milione di spettatori, con picchi negativi fino al 7%. Al contrario, Canale 5 ha brillato con le sue soap opera. My Home My Destiny 2 e La Promessa hanno conquistato il pubblico con oltre 1,5 milioni di telespettatori, settimana dopo settimana.

L’addio di Mara Venier: verità o bluff?

Nonostante il ritorno in grande stile, Mara Venier ha più volte lasciato intendere che questa edizione di Domenica In potrebbe essere l’ultima. Tra problemi personali e familiari, la conduttrice ha ammesso che la stanchezza si fa sentire. E chi può biasimarla? Dopo una carriera luminosa, Mara sembra intenzionata a lasciare il timone, forse definitivamente. Ma non ci sono ancora certezze. E, conoscendo la Venier, nulla è scritto nella pietra.

Se davvero la zia Mara dovesse abbandonare la nave, il toto-conduttrice è già partito. Il nome più gettonato? Alessia Marcuzzi. Sì, proprio lei, amica intima della Venier e ormai volto fisso in Rai. La Marcuzzi è stata confermata per la seconda stagione di Boomerissima, show che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori con il suo confronto generazionale tra boomer e giovani. E potrebbe essere proprio lei a ereditare lo scettro di Domenica In nel 2025, dando una ventata di freschezza a uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Nuove idee per la nuova Domenica In

Mentre Mara pensa al ritiro, la Rai non resta a guardare. Le indiscrezioni parlano di un possibile restyling di Domenica In, con un pubblico parlante e un’arena di discussione su temi scottanti. Un cambiamento che potrebbe dare nuova linfa a uno show che, seppur amatissimo, sente il peso degli anni. I provini per trovare il pubblico giusto sarebbero già iniziati. Se tutto andrà come previsto, lo storico talk potrebbe trasformarsi in una piattaforma di dibattito, dove gli ospiti si confrontano senza filtri con il pubblico in studio. Un po’ come succede nei social, e come ben sappiamo Mara Venier non è una che le manda a dire.