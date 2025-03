Anticipazioni e ospiti Domenica In 2 marzo, Sanremo, Deva Cassel e Kim Rossi Stuart

Fonte: IPA Deva Cassel

Una puntata all’insegna della grande musica e delle grandi serie tv: l’appuntamento con Domenica In del 2 marzo si annuncia a dir poco imperdibile. Nel suo salotto domenicale, Mara Venier tornerà ad occuparsi del Festival di Sanremo, ospitando due grandi nomi della musica italiana: Massimo Ranieri e Marcella Bella. Nel programma ci sarà spazio anche per la serie tv del momento, Il Gattopardo, e i suoi protagonisti Kim Rossi Stuart e Deva Cassel.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 2 marzo

Domenica 2 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10, andrà in onda su Rai1 la 25esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. L’appuntamento si aprirà con alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025: dopo Simone Cristicchi e Francesco Gabbani, sarà la volta di due veterani della kermesse: Massimo Ranieri, che oltre a ripercorrere alcune tappe della sua splendida carriera si esibirà con il brano Tra le mani un cuore; e Marcella Bella, che si racconterà tra carriera e vita privata e presenterà la hit Pelle diamante.

Dal palco dell’Ariston arriva anche Serena Brancale: la cantautrice pugliese, vera sorpresa del Festival, canterà Anema e Core, che si candida a diventare uno dei tormentoni della prossima estate. A chiudere la parentesi musicale, sarà il cantautore Pierdavide Carone, tra i concorrenti della terza edizione dello show Ora o mai più: per l’occasione, l’ex concorrente di Amici si esibirà con il nuovo singolo Non ce l’ho con te.

Gli altri ospiti di Mara Venier: arrivano Deva e Kim Rossi Stuart

Mara Venier raccoglierà nella puntata del 2 marzo anche le confessioni di Dalila Di Lazzaro: la bellissima attrice ripercorrerà i momenti salienti della sua vita privata e della sua lunga carriera cinematografica, che l’ha vista diventare uno dei sex symbol più richiesti degli anni ’70. Accanto a lei in studio anche Manuel Pia, musicista e suo compagno da oltre dieci anni: “La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo. Sono sicura che Manuel me lo abbia fatto conoscere mio figlio Cristian (morto a soli 22 ) che dall’alto me l’ha mandato” aveva dichiarato l’attrice a Verissimo presentando il fidanzato.

Riflettori puntati, infine, per il cast della serie tv il Il Gattopardo: in studio interverranno Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Lo show, che sarà disponibile sulle piattaforme di streaming dal prossimo 5 marzo, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, racconta la vicenda di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, che conduce una vita all’insegna del lusso e dell’agiatezza. A minacciare i suoi privilegi, è tuttavia il nuovo panorama politico della Penisola, segnato da moti ed insurrezioni per l’unificazione dell’Italia.

La puntata di Domenica In del 2 marzo va in onda dalle 14 alle 17,20 su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay. Il format può essere seguito e commentato anche via social utilizzando l’hashtag ufficiale. Il venticinquesimo appuntamento stagionale con Mara Venier sarà disponibile sulla piattaforma anche nei giorni successivi alla messa in onda, insieme all’intera stagione 2024/2025 già trasmessa in chiaro.