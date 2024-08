Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Da quando Barbara D’Urso ha salutato Mediaset, si è dedicata ai suoi affetti, alla sua vita. Su Instagram, è onnipresente, e persino su TikTok. Per anni volto di punta di Canale5, che le aveva affidato tutti i principali programmi, come Domenica Live e Pomeriggio Cinque, c’è sempre stata una sorta di curiosità morbosa verso il nuovo canale televisivo in cui vedremo la D’Urso. Si è spesso tirata in ballo la Rai, così come Nove. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, in effetti una trattativa con la Rai ci sarebbe stata. Sfumata.

Perché è saltata la trattativa tra Barbara D’Urso e la Rai

“Barbara D’Urso, volto Mediaset, stava per firmare per la Rai, ma questa Rai non è riuscita neppure a fare uno sgarbo a Mediaset”. A rivelare la trattativa, alla fine sfumata, tra la D’Urso e la Rai è stato Il Foglio. Insomma, a interrompere la possibile collaborazione è stato qualcuno che non aveva la minima intenzione di fare uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi. Il che è un peccato, perché la D’Urso è una professionista che a molti manca dalla televisione: basti pensare le critiche – anche gratuite, purtroppo – che sono state rivolte a Pomeriggio Cinque, quando la conduzione è stata affidata a Myrta Merlino.

Secondo Davide Maggio, però, potrebbe esserci altro dietro alle smentite della Rai. “Smentite non necessarie che tradiscono evidentemente preoccupazione per le conseguenze che un’operazione del genere potrebbe portare con sé. I palinsesti 2024/2025, d’altro canto, non sono ancora definiti e non dovrebbe potersi escludere nulla con certezza. Le preoccupazioni che desterebbe una prima serata nelle mani di Carmelita sono molteplici: potrebbe significare andare allo scontro in un sol colpo con l’editore del principale competitor e con il volto più potente della TV italiana. Ma lo scontro potrebbe essere anche di natura politica“.

Dove vedremo Barbara D’Urso in televisione?

La domanda è: la D’Urso tornerà in televisione? Sì, a detta sua: “Su un altro numero del telecomando”, aveva annunciato qualche tempo fa. Prima la smentita sulla Rete locale, poi la conferma del ritorno, ma senza mai tradire alcuna informazione o dettaglio sul numero effettivo “del telecomando”. C’è, però, una speranza di rivederla effettivamente in Rai, precisamente a Ballando con le Stelle, dove a lungo si è mormorato di una forte volontà di Milly Carlucci di assicurarsi un personaggio televisivo forte, in grado di fare share. Chi meglio della D’Urso, che in tanti aspettano?

Non ci sono conferme, però, nemmeno dalla padrona di casa, che è ben felice che ci sia ogni anno una grande curiosità intorno al cast di Ballando, programma di punta della Rai. “Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”. Per saperne di più, dovremo attendere.