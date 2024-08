Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle ma solo ad una condizione: la richiesta

Fonte: IPA Trattative in corso tra Barbara D'Urso e Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso parteciperà davvero a Ballando con le Stelle? Forse sì, forse no. Da mesi si riconcorrono le voci circa un coinvolgimento dell’ex conduttrice Mediaset nel dancing show di Milly Carlucci ma gli ultimi sviluppi sono poco promettenti. Soprattutto per i fan di Carmelita, ormai lontana dal piccolo schermo da oltre un anno. Dopo la rottura con Mediaset la dottoressa Giò non è riuscita a trovare più un posto al sole in tv e l’ultima richiesta alla collega Rai rischia di non essere accolta.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2024: le ultime notizie

A fare il punto della situazione il blog di Davide Maggio: la trattativa tra Barbara D’Urso e Milly Carlucci, come si vocifera da tempo, è reale e concreta. Del resto le due sono state pizzicate anche a pranzo insieme. Ma le presentatrici non vorrebbero la stessa cosa e questo starebbe complicando parecchio la situazione a Ballando con le Stelle. “Milly la vorrebbe come concorrente. Barbara vorrebbe sedere in giuria. – si legge sul portale – Se il dialogo tra le due conduttrici prosegue, l’unica strada al momento percorribile sembra quella, con molto meno appeal, dell’ospitata danzereccia per una notte. Ma nemmeno in questo caso, sembra che ci sia un punto d’incontro”.

Insomma è probabile che alla fine non si riesca a raggiungere alcun accordo. La presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sarebbe sicuramente un bel colpaccio, sia come concorrente che come giurata. Milly Carlucci non ha però alcuna intenzione di fare a meno dei suoi giudici storici, che tra l’altro avrebbe già riconfermato: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino. A meno che non scelga di introdurre un sesto giurato e Barbarella sarebbe perfetta nel ruolo vista la sua grande passione per la danza, che pratica fin da bambina.

Il rischio però è quello di prolungare le chiacchiere, finendo per dare attenzione più alle parole e ai giudizi che alle coreografie e ai progressi dei concorrenti, che dovrebbero restare il fulcro del format. Troppo spesso negli ultimi anni lo show si è perso dietro a polemiche e scontri, molti dei quali del tutto inutili e sterili ai fini della gara.

Il cast di Ballando con le Stelle 2024

In attesa di capire se Barbara D’Urso sarà coinvolta o meno a Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci ha svelato i nomi dei primi concorrenti. Come sempre un cast variegato e interessante. Ci saranno: l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, l’ex Velina di Striscia la notizia Federica Nargi, la cantante Nina Zilli, il giornalista Alan Friedman.

E poi: il comico Francesco Paolantoni, l’opinionista e autrice tv (nonché ex moglie di Paolo Bonolis) Sonia Bruganelli, l’attore di Terra Amara Furkan Palali, l’attore, regista e produttore Luca Barbareschi, la conduttrice e attrice Bianca Guaccero, il gruppo musicale I Cugini di Campagna e il conduttore Massimiliano Ossini.

Ballando con le Stelle 2024 prenderà il via il prossimo sabato 28 settembre, scontrandosi ancora una volta contro Tu si que vales di Canale 5, e andrà avanti fino a dicembre. La Rai, in virtù dei buoni ascolti raggiunti con l’ultima edizione, ha deciso di allungare il dancing show che quest’anno potrà contare su qualche puntata in più.