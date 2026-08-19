Cristina Marino è incinta, la conferma in costume con Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero annunciano la gravidanza con una romantica foto al mare: è il terzo figlio della coppia

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IPA Luca Argentero e Cristina Marino

Il mare, un abbraccio sognante e una promessa, ancora una volta, di un futuro insieme. Cristina Marino e Luca Argentero hanno voluto confermare così, con un bianco e nero sognante, le indiscrezioni che negli scorsi giorni hanno fatto tanto parlare. Cristina Marino è incinta e la coppia sta vivendo il momento più bello, quello dell’attesa. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram con una foto e alcune parole che non lasciano dubbi.

Cristina Marino e Luca Argentero annunciano l’arrivo del terzo figlio

L‘arrivo di un figlio, il terzo: la famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino si allarga e la coppia non potrebbe essere più felice. Il tutto è evidente da un post su Instagram pubblicato dall’attrice. Una foto di coppia come tante in questo periodo: loro due al mare, in posa in costume vicino alla riva. Un bacio a suggellare il loro amore e una dedica che suona ancora come una promessa di futuro: “La vita, ancora”.

L’annuncio è arrivato da Cristina Marino, ma l’attore non ha tardato a commentare con la solita ironia, aggiungendo nei commenti una semplice battuta: “Amore, dobbiamo cambiare macchina”. Completando poi con un dolce “Ti amo”. Uno scorcio sulla felicità che la coppia sta vivendo in questo momento magico. I due sono già genitori di due bambini, Nina Speranza, nata nel 2020 e Noè Roberto, di tre anni.

La coppia è in vacanza a Formentera dopo un anno molto intenso. Cristina Marino ha infatti ribadito di volersi rimettere in gioco dal punto di vista professionale, mentre Argentero ha debuttato nel ruolo brillante dell’Avvocato Ligas su Sky e girato la sua ultima stagione, la quarta, di Doc per la Rai.

La storia d’amore

Il primo incontro tra i due bellissimi attori si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e durante le riprese del film a Santo Domingo Luca Argentero fu “vittima” del tanto temuto colpo di fulmine. Due, anzi tre, figli dopo, Argentero e Marino sembrano a tutti gli effetti vivere la coppia in maniera equilibrata e unita da un reciproco forte sentimento.

Il loro segreto? Entrambi in alcune interviste hanno parlato della propria vita di coppia, mettendo in evidenza come il non vivere per troppo tempo l’uno diviso dall’altra sia tra i pilastri della loro relazione. Entrambi hanno nominato la “regola dei cinque giorni,” che impone a entrambi di non stare separati dai bambini per più di una settimana alla volta.