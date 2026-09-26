Anticipazioni Verissimo 26 settembre, Francesca Lollobrigida pronta a diventare mamma bis

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Silvia Toffanin

Verissimo torna sabato 26 settembre con un nuovo pomeriggio di interviste, emozioni e racconti. Nel salotto di Silvia Toffanin si alterneranno volti molto amati dal pubblico, da Elisabetta Canalis a Francesca Lollobrigida, che si prepara a vivere una nuova, dolcissima fase della sua vita: la campionessa olimpica è infatti in attesa del secondo figlio. Spazio anche a Giulia Stabile e Raimondo Todaro, mentre Alessandra Ciociola tornerà sulla tormentata relazione con Rosario dopo l’esperienza a Temptation Island.

Verissimo, le anticipazioni del 26 settembre

Tra i momenti più emozionanti della puntata ci sarà sicuramente l’intervista a Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica di pattinaggio di velocità arriverà a Verissimo insieme al marito Matteo e al piccolo Tommaso, mentre si prepara ad allargare la famiglia con l’arrivo del secondo figlio.

Per Lollobrigida si tratta di un desiderio che diventa realtà: mamma di Tommaso dal 2023, aveva già raccontato proprio a Verissimo di sentirsi pronta ad avere un altro bambino e di voler regalare al primogenito un fratellino o una sorellina. Ora quel progetto familiare sta per concretizzarsi e la campionessa potrà condividere con Silvia Toffanin le emozioni della seconda gravidanza.

Nel salotto del programma di Canale5 arriverà anche Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis. A un anno dalla canonizzazione del figlio, sarà a Verissimo per presentare Il mio nome è Carlo, il film tv dedicato al suo percorso di fede, in onda domenica 27 settembre in prima serata su Canale5. Con lei ci sarà Samuele Carrino, il giovane attore che nel film interpreta Carlo a quindici anni.

Ma nel pomeriggio di sabato 26 settembre ci sarà spazio anche per due protagonisti molto conosciuti dal pubblico di Amici. Giulia Stabile racconterà le novità che stanno caratterizzando il suo percorso professionale e personale, mentre Raimondo Todaro parlerà della nuova fase della sua vita. Due interviste che permetteranno al pubblico di scoprire cosa è cambiato per i due ballerini lontano dal talent che ha segnato una parte importante delle loro carriere.

Elisabetta Canalis, la verità sulla fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia

Ad aprire la puntata sarà invece Elisabetta Canalis, pronta a tornare su Canale5 con la nuova edizione di Tu sì que vales. Ma a Verissimo ci sarà spazio soprattutto per il suo racconto personale e per uno dei capitoli che negli anni ha maggiormente incuriosito il pubblico: la fine della lunga amicizia con Maddalena Corvaglia.

Le due ex Veline sono state inseparabili per anni, dentro e fuori dalla televisione, prima che il loro rapporto si interrompesse. Canalis ha deciso di fare chiarezza sulle tante ricostruzioni circolate nel tempo, spiegando che la realtà sarebbe molto meno complicata di quanto raccontato. “La verità è molto più semplice”, ha anticipato, precisando che non sarebbe accaduto nulla di ciò che è stato scritto sui giornali. Un’amicizia finita che, però, sembra non aver cancellato l’affetto: Elisabetta ha raccontato di essere ancora felice quando vede Maddalena raggiungere qualcosa di bello nella vita privata o professionale.

A completare gli ospiti della puntata sarà Alessandra Ciociola. Dopo l’esperienza a Temptation Island, tornerà a parlare della sua complicata storia con Rosario, portando nello studio di Verissimo il racconto di una relazione che ha fatto discutere il pubblico del reality.