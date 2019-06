Lorella Boccia e Niccolò Presta all’altare: nozze social per la ballerina di Ciao Darwin

editato in: da

È finalmente arrivato il grande giorno per Lorella Boccia e Niccolò Presta. La coppia, dopo aver pronunciato il fatidico sì, ci ha tenuto a rendere partecipi i loro follower postando un’immagine che li ritrae felici insieme e con le fedi in bella vista.

Dopo tutto la loro storia è sempre stata molto social, fin dal 2016, quando i due si sono conosciuti e innamorati. Anche la romantica proposta di matrimonio è stata mostrata proprio attraverso delle Instagram stories: lui inginocchiato, come colonna sonora una canzone di Alex Britti e un’emozionatissima Lorella avevano commosso i fan che, ormai, non attendevano altro che questo giorno.

La Boccia, ballerina del day time di Amici, innamoratissima di Niccolò, producer e figlio di Lucio Presta, agente di tanti vip come Paolo Bonolis e in passato anche di Mara Venier e Simona Ventura. La ballerina, proprio il giorno prima delle nozze si era mostrata in trepidante attesa con una dolcissima dedica al suo futuro marito:

Domani alle 16:30 percorrerò quella lunga navata che mi condurrà e unirà per sempre a te, amore mio. L’emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore. Muoio dalla voglia farlo. Manca poco, pochissimo. Ci vediamo domani vita mia. Sarò quella in bianco.

Un abito bianco bellissimo, firmato Blumarine, quello con cui Lorella Boccia ha percorso la navata della Chiesa Gran Madre di Dio di Roma e che ha scelto per coronare il suo sogno. Linea a sirena, busto in pizzo con delle delicate trasparenze, che cade alla perfezione sulla silhouette della ballerina e coreografa di Ciao Darwin. La ciliegina sulla torta: un velo che parte dal collo, quasi come una mantella.

Lo sposo, invece, ha optato per un elegantissimo abito grigio firmato da Robert Cavalli, figlio di Roberto.

Non solo amici e parenti, ma anche diversi volti noti hanno partecipato alla cerimonia. Non potevano di certo mancare Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, che hanno affiancato la sposa nella conduzione del day time di Amici. Avvistati anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Lorella Cuccarini e naturalmente Paolo Bonolis. Grande assente, invece, Paola Perego, moglie di Lucio Presta, che secondo alcune voci non sarebbe stata invitata al matrimonio.